Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré samedi que malgré l'ordre du jour violent de mort que tente d'imposer l'opposition, la paix et la tranquillité continueront à triompher dans le pays.

« Il y a des gens qui veulent la mort et la guerre. Cependant, au Venezuela, nous, nous ne l’avons pas permis, nous n'allons pas le permettre. La paix va continuer à triompher : la Paix, oui, la guerre, non, la Constituante, oui, les guarimbas, non, a déclaré Maduro au Panthéon Nacional lors de la cérémonie d'entrée des restes mortels d' Argimiro Gabaldón, guérilléro et poète, plus connu sous le nom de Commandant Carache.

Le président a rappelé que ceux qui haïssent aujourd'hui l’accession du peuple au pouvoir politique sont ceux-là même qui se sont chargés pendant des décennies de persécuter, de torturer, de faire disparaître et d'assassiner les dirigeants révolutionnaires parce qu’ils s’opposaient aux politiques des Etats qui excluaient.

Simulation de l'élection à la Constituante

Le chef de l'Etat a à nouveau invité le peuple du Venezuela à participer à la simulation de l'élection à la Constituante qui aura lieu ce dimanche.

« J'appelle tous les Vénézuéliens de bien à participer au processus de simulation électorale comme nous l’avons toujours fait pour voir comment fonctionnent les machines, quels sont les candidats et mieux nous informer. C'est une fête électorale qui est organisée, une fête de paix, » a-t-il commenté.

« L'opposition a convoqué une consultation interne à la MUD, ils ont convoqué une consultation interne aux partis de l’opposition, avec leurs propres mécanismes, sans cahier d'émargement, sans machines à prendre les empreintes, sans contrôle préalable, sans contrôle postérieur, » a-t-il dit en faisant allusion à ce qu'on appelle le « plébiscite », un processus qui n'a pas l'aval du Pouvoir Electoral.

Il a rappelé que les 2 événements, la simulation des élections à la Constituante et le « plébiscite » illégal de l'opposition se réaliseront parallèlement, ce qui démontre que la démocratie prédomine dans le pays.

« J'appelle tous les Vénézuéliens à participer demain aux événements politiques organisés pacifiquement, dans le respect des idées d'autrui, sans aucun incident. La paix, c'est ce que je demande, la paix c'est ce que je veux et la paix, c'est ce que nous allons avoir, » a-t-il souligné.

Agression technologique internationale

Le président Maduro a aussi dénoncé l'agression cybernétique de la multinationale Google contre le Venezuela.

« Vous entrez sur le site du CNE (Conseil National Electoral) sur Google, le moteur de recherches le plus utilisé, et une autre adresse apparaît, » a déclaré le Président.

J'exhorte le peuple à condamner toute attaque de ces corporations contre la nation. « Il semble que nous avons l'habitude qu'ils agressent notre pays grâce à la technologie, nous devons réagir. »

Ces derniers jours, le ministre de l'Information et de la Communication, Ernesto Villegas, a condamné la fermeture par Twitter de 180 comptes d'entités publiques et de militants révolutionnaires.

En moins de 15 jours, le compte officiel du ministre des Relations Extérieures, Samuel Moncada, a été suspendu 2 fois sans aucune justification.

Le président Maduro a souligné que le pays ne doit pas permettre qu'on continue à agresser la Patrie avec des attaques cybernétiques et technologiques.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

