Venezuela: Suspension imminente du Venezuela du MERCOSUR

Le chancelier du Paraguay, Eladio Loizaga, a informé que ce lundi 31 s'achève le délai de consultations du Gouvernement du Venezuela par le MERCOSUR et que face à l'absence de réponse, il a évoqué l'application imminente du Protocole d'Ushuaia pour suspendre le Venezuela du bloc régional.

« Au MERCOSUR, nous attendons, en tenant compte du fait que la communication que nous avons adressée au Gouvernement du Venezuela pour la consultation comme l’établit le protocole d'Ushuaia n'a pas obtenu de réponse et je suis sûr qu'ils ne vont pas nous en donner parce qu'ils ne reconnaissent pas tout ce que fait le MERCOSUR mais nous, ce que nous avons fait, c'est dans le cadre de la loi, » a dit Loizaga à IP Paraguay.

Le chancelier a indiqué qu'une fois écoulé le délai de réponse, ce lundi 31 juillet, les chanceliers du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay se réuniront « pour prendre les mesures qui s'imposent. » Il a affirmé que dans cette phase, on doit discuter de la suspension de l'Etat Membre « pour avoir sapé les institutions démocratiques et l'Etat de Droit. »

Il a expliqué que jusqu'à présent, le Venezuela est suspendu du MERCOSUR en ce qui concerne ses droits administratifs pour ne pas avoir rempli les conditions posées dans le Protocole d'Adhésion mais que maintenant on parle d'appliquer le Protocole d'Ushuaia pour préserver la démocratie au MERCOSUR.

Il a signalé que les élections à la Constituante qui ont lieu ce dimanche au Venezuela ne font rien d'autre qu'approfondir les divisions internes du pays puisque « les principes d'égalité n'ont pas été respectés quand on appelle à cette sorte d'élections où la souveraineté du peuple devrait s'exprimer. »

Il a indiqué que la plupart des pays, parmi lesquels le Paraguay, a demandé au Gouvernement de Nicolás Maduro de ne pas réaliser cette élection et qu'il y a eu un appel de la majorité de la population pour différer ce processus qui n'a pas non plus été écouté.

Loizaga a aussi évoqué « le manque d'éducation du Président Maduro qui a évoqué les chefs d'Etat du MERCOSUR hier dans une interview et a affirmé que « logiquement, on entre dans cette sorte d'insultes quand on perd la raison. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

