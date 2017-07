Venezuela : Tentative de complot dans les Forces Armées Nationales Bolivariennes contre la Constituante

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a informé qu'il va dénoncer une tentative de complot à l'intérieur des Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB) destiné à essayer de saboter ou d'empêcher l'Assemblée Nationale Constituante (ANC). Accompagné par le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, Maduro a indiqué vendredi qu'il fera rapidement d'importantes révélations sur les résultats obtenus en vainquant le complot militaire à l'intérieur des Forces Armées.

« Dans les prochaines heures, je vais faire des annonces très importantes sur les résultats que nous avons obtenus dans le combat contre le complot, la conspiration et la tentative pour créer des fissures dans nos FANB, » a déclaré Maduro lors de la remise à 1 194 étudiants de l'Académie Militaire du Venezuela du diplôme d'Officiers de Commandement et d'Officiers Techniciens des FANB lors de la cérémonie « Bicentenaire du Général du Peuple Souverain Ezequiel Zamora.

Le président vénézuélien a demandé aux membres des FANB « la plus haute vigilance, le plus haut niveau d'alerte, la plus grande loyauté pour vaincre la tentative de complot contre la paix qui cherche à empêcher les élections du 30 juillet » lors desquelles on choisira les membres de l'Assemblée Nationale Constituante qui rédigeront une nouvelle Grande Charte. Le chef de l'Etat a donné aux officiers la mission de devenir les porte-drapeaux de la défense de l'héritage de feu le président Hugo Chávez et du drapeau du Libérateur Simón Bolívar.

« Jamais il n'est passé par la tête du Commandant Chávez de trahir son peuple. Jamais il ne s'est laissé tromper, il est devenu le gardien et le protecteur de la loyauté. Loyaux, toujours, traîtres, jamais, » a dit Maduro aux diplômés.

La Table de l'Unité Démocratique ne participera pas aux élections des membres de la Constituante le 30 juillet prochain. Par contre, elle a appelé à empêcher cette consultation et a convoqué ses sympathisants à un « plébiscite » non contraignant le 16 juillet dans lequel elle demandera si le Président Maduro doit rester au pouvoir et si les Forces Armées Nationales Bolivariennes doivent se déclarer en désobéissance civile.

Maduro a averti que ces plans de l'opposition sont illégaux et a averti que ceux qui se livreraient à des « délits électoraux » encourent des peines de prison.

Les nouveaux officiers se sont engagés à défendre la Patrie.

Dans la Cour d'Honneur de l'Académie Militaire du Venezuela, à Fuerte Tiuna, Caracas, 1 194 nouveaux officiers, lieutenants et enseignes de vaisseaux de première classe des Forces Armées Nationales Bolivariennes se sont engagés vendredi à défendre la Patrie face aux nouvelles menaces contre la souveraineté et l'indépendance du Venezuela.

Lors de cette cérémonie, les officiers les mieux placés au classement des différentes promotions ont reçu une copie du sabre d'honneur du Libérateur Simón Bolívar utilisé pendant la geste héroïque du 24 juin 1821 des mains du Président Maduro.

« C'est un honneur pour moi de remettre le sabre d'honneur, le sabre que le Libérateur Simón Bolívar a utilisé à Carabobo. Son arrière-petit-fils me l'a remis dans les mains et j'ai décidé que le le sabre que le Libérateur Simón Bolívar a utilisé le 24 juin 1821 serait le sabre que recevraient toutes les promotions d’officiers qui seraient diplômées en cette année 2017, » a déclaré le Président.

Après la remise des sabres, les jeunes officiers ont prêté serment au chef de l'Etat.

« Lieutenants et enseignes de vaisseaux de première classe, jurez devant Dieu, devant vos pères et mères, devant toute la Patrie. Jurez-vous de ne pas donner de repos à vos bras ni à vos âmes, dans la bataille que vous commencez aujourd'hui pour le glorieux et bien-aimé peuple du Venezuela en tant qu'officiers de l'Armée Bolivarienne, de l'Aviation Bolivarienne, de la Garde Nationale Bolivarienne ? Jurez-vous de ne pas donner de repos à vos bras ni à vos âmes dans le long chemin que vous parcourrez pour construire une Patrie indépendante, souveraine, égalitaire, une Patrie socialiste ? »

