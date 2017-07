Le président des Etats-Unis, Donald Trump a émis un bref communiqué assurant que son Gouvernement appliquera « de fortes et rapides mesures économiques » contre le Venezuela si la président Nicolás Maduro convoque l'Assemblée Nationale Constituante (ANC).

Il a fait cette annonce le lendemain du jour où l'opposition a organisé un plébiscite pour condamner l'Assemblée Nationale Constituante, plébiscite dont les résultats ont été fortement remis en question par le Gouvernement.

Il y a 1 mois, le secrétaire d'Etat nord-américain Rex Tillerson avait prévenu que Washington préparait une « liste très forte d'individus » du Gouvernement bolivarien qui seraient sanctionnés par la Maison Blanche. Auparavant, le Trésor avait sanctionné plusieurs magistrats du Tribunal Suprême de Justice (TSJ) et le vice-président exécutif, Tareck El Aissami.

Communiqué du Président Donald J. Trump :

Hier (dimanche), peuple vénézuélien a désigné clairement qui représente la démocratie, la liberté et l'Etat de Droit. Cependant, ses fortes et courageuses actions continuent à être ignorées par un mauvais dirigeant qui rêve de devenir un dictateur.

Les Etats-Unis ne resteront pas immobiles pendant que le Venezuela s'effondre. Si le régime de Maduro impose son Assemblée Nationale Constituante, le 30 juillet, les Etats-Unis prendront des mesures économiques fortes et rapides.

Les Etats-Unis demandent à nouveau des élections libres et justes et se joignent au peuple du Venezuela dans sa tentative pour restaurer dans le pays une démocratie pleine et prospère.

La Constituante est toujours debout

Le Président Maduro a confirmé lundi que les élections du 30 juillet prochain au cours desquelles seront désignés les députés à l'Assemblée Nationale Constituante qui rédigeront une nouvelle Constitution pour le Venezuela auront bien lieu malgré les actions de l’opposition et l'opposition de certains pays.

« Ainsi, je la convoque, une Constituante pour l'indépendance et la souveraineté et que l'Europe dise ce qu'elle veut, peu nous importe ce que dit l'Europe, » a assuré Maduro en direct à la télévision, en faisant allusion à l'appel lancé par l'Union européenne à annuler cette assemblée après le résultat du plébiscite de l'opposition.

« Moi, je ne dois pas faire de déclarations ni me mêler des affaires intérieures de l'Espagne ni de la Catalogne […] Je ne m'en mêle pas mais toi, Mariano Rajoy, sors ton nez du Venezuela ! » a-t-il ajouté en critiquant la position du président espagnol concernant Caracas.

