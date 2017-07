Venezuela : Un plan pour attaquer le siège du Gouvernement

Le journaliste vénézuélien José Vicente Rangel, dans son émission José Vicente Hoy, diffusée sur une chaîne de télévision privée, a averti dimanche que le terroriste Oscar Pérez avait un plan pour attaquer le Palais Miraflores à une certaine heure, pendant une cérémonie officielle.

Selon Rangel, cette information a été obtenue lors de l'enquête des corps de sécurité de l'Etat après l'attaque perpétrée par Pérez le 27 juin à l'aide d'un hélicoptère contre les sièges du Tribunal Suprême de Justice et du Ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, à Caracas.

« L'ex-commissaire de Corps d'Investigations Scientifiques, Pénales et Criminelles (CICPC) a des relations étroites avec des dirigeants de l'opposition, en particulier avec des membres du parti de Leopoldo López, Volonté Populaire », a ajouté Rangel.

Dans les papiers saisis par la sécurité de l'Etat était mentionnée une opération en préparation très semblable à celle réalisée par Pérez contre les institutions du Gouvernement.

Les autorités enquêtent pour savoir comment le terroriste est entré dans les installations militaires alors qu'il avait été expulsé il y a 2 ans du CICPC après qu'il ait été prouvé qu'il était membre de l'Agence Centrale de Renseignement (CIA) et d'autres organismes des Etats-Unis.

Rangel a souligné que « les prédictions de l'amiral commandant du Commandement Stratégique Opérationnel des Forces Armées Nationales Bolivariennes (CEOFANB) Remigio Ceballos sur l'escalade de la violence organisée par la direction de l'opposition pour empêcher les élections à l'Assemblée Nationale Constituante le 30 juillet prochain. »

Il a ajouté que l'opposition augmente ses actions de rue aussi bien à Caracas que dans des villes importantes de l'intérieur du pays et attaque des unités et des installations militaires et des sièges d'institutions de l'Etat.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/Revelan-planes-para-atacar-sede-del-Gobierno-venezolano-20170709-0034.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-un-plan-pour-attaquer-le-siege-du-gouvernement.html