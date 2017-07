Jorge Rodríguez, membre de la direction du Parti Socialiste Uni du Venezuela a diffusé lundi dans son émission « La Politique sur le Divan » une conversation entre Filiberto Colmenares, secrétaire du parti de droite Primero Justicia dans l'état d'Aragua et José Gregorio Hernández, secrétaire de la Table de l'Unité Démocratique (MUD) dans le même état dans laquelle est révélée la façon dont ils ont arrangé les chiffres du « plébiscite » ou consultation interne de l'opposition qui a eu lieu dimanche dernier.

Sur l'enregistrement audio, Colmenares essaie d'expliquer à Hernández comment ils ont « arrangé » les chiffres du plébiscite pour l'état d' Aragua et reconnaît qu'ils ont ajouté 50 000 voix aux 347 000 qu'ils ont réellement obtenues pour parvenir à un total de 397 294 voix. « Donc, tu peux associer les chiffres de Caracas, je m'explique ? »

Colmenares essaie d'expliquer le nombre de « non » et de votes nuls mais il arrive un moment où Hernández ne comprend pas et demande de laisser l'explications aux « garants, » c'est à dire aux recteurs des universités qui sont ceux qui ont donné les chiffres des résultats. « Je n'ai pas voulu aller dans une émission en direct ici et j'ai donné l'excuse que je m'étais endormi parce que le problème, c'était les chiffres, » a dit l'un d'entre eux.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/conversacion-entre-miembros-de-la-mud-delata-como-cuadraron-cifras-del-plebiscito-opositor-video/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-une-conversation-entre-membres-de-la-mud-revele-comment-les-chiffres-du-plebiscite-ont-ete-arranges.html