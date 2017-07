Venezuela : Vicente Fox déclaré « persona non grata »

Le chancelier vénézuélien Samuel Moncada a informé dimanche soir que l'ex-président mexicain Vicente Fox a été déclaré « persona non grata » suite aux déclarations d'ingérence qu'il a faites ce dimanche.

« Ils viennent toujours en disant que le Venezuela est une dictature, ils entrent et sortent comme ils veulent, disent des atrocités, insultent la nation vénézuélienne, insultent les autorités vénézuéliennes, sont des provocateurs de profession qui viennent monter un cirque pour voir si on les expulse, » a-t-il déclaré. « Ils veulent monter un cirque en disant que « la dictature » les persécute.

« Le Président de la République a été extrêmement tolérant avec ces mercenaires mais nous sommes épuisés parce qu'ils viennent jouer avec la vie des Vénézuéliens. Après, ils repartent en avion, touchent de l'argent, partent en courant et peu leur importe ce qu'ils laissent derrière eux, » a dit Moncada.

« La promotion du crime ne peut pas être acceptée, » a dit le chancelier.

Pendant la journée, Fox a fait plusieurs déclarations accusant le Gouvernement d'être une dictature et encourageant les Vénézuéliens à en « sortir. » « Pas à pas, un vote après l'autre, la dictature partira. »

Moncada a indiqué que Fox a été déclaré « persona non grata, » ce qui signifie que « cette personne n'est pas acceptable, n'est pas tolérable, qu'on ne peut pas l'admettre. Sa présence au Venezuela est nuisible, nous déclarons que c'est une personne qui porte préjudice au peuple vénézuélien et qui viole les lois vénézuéliennes parce que c'est un étranger qui ne peut pas se mêler des affaires vénézuéliennes.

« La signification pratique de cela est que ce monsieur ne viendra plus au Venezuela. On lui refusera l'entrée parce que c'est un agent pervers qui vient provoquer la mort et la destruction. » Il a souligné que c'est une « personne indésirable. »

« Pour le bien du Venezuela, monsieur Fox ne viendra plus dans le pays. Et son venin n'aura plus d'effet sur notre peuple. Comme mesure prophylactique de protection de notre peuple, monsieur Fox ne pourra jamais plus revenir au Venezuela. »

Fox, Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, Laura Chinchilla et Miguel Ángel Rodríguez, se sont rendus au Venezuela invités par l'opposition pour participer en tant « qu'observateurs » d'un soi-disant « plébiscite » ou consultation interne organisé ce dimanche qui cherche à légitimer des actions pour renverser le Président Nicolás Maduro.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/vicente-fox-es-declarado-persona-no-grata-en-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-vicente-fox-declare-persona-non-grata.html