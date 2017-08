Cuba-Etats-Unis : Déclaration du Ministère des Relations Extérieures 10 août 2017

Auteur: MINREX | internet@granma.cu

Le 17 février de cette année, l’Ambassade des États-Unis à La Havane et le Département d’État ont fait part au ministère des Relations extérieures d’une soi-disant série d’incidents bizarres ayant provoqué une perte auditive à plusieurs fonctionnaires de ce siège diplomatique et à leurs familles.

Cuba prend cette situation avec un grand sérieux et a agi avec célérité et professionnalisme pour éclaircir cette situation, en ouvrant une enquête exhaustive, prioritaire et urgente à la demande des plus hautes instances du gouvernement cubain, pour laquelle il a été informé à l’ambassade des États-Unis de la nécessité d’un échange d’informations, en lui proposant d’établir une coopération entre les autorités compétentes des deux pays.

Les autorités cubaines ont constitué un comité interinstitutionnel d’experts chargé de l’analyse des faits ; ont renforcé les mesures de protection et de sécurité du siège diplomatique, et créé de nouveaux canaux de communication directe entre l’Ambassade et le Département de sécurité diplomatique.

Dans ce contexte, le 23 mai, le Département d’État a informé l’Ambassade de Cuba à Washington de la décision selon laquelle deux diplomates cubains étaient tenus de quitter le territoire des États-Unis. Ceci a déclenché la protestation du ministère des Relations extérieures, qui juge cette décision injustifiée et infondée.

Le ministère des Relations extérieures réaffirme que Cuba remplit avec toute la rigueur et le sérieux ses obligations émanant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, en ce qui concerne la protection de l’intégrité des agents diplomatiques et les locaux de la mission.

Le parcours impeccable de notre pays dans ce domaine est internationalement reconnu, et Cuba est universellement considérée dans le monde comme une destination sûre pour les visiteurs et les diplomates étrangers, y compris des États-Unis.

Le Ministère affirme catégoriquement que Cuba n’a jamais permis ni ne permettra jamais que son territoire soit utilisé pour quelque action que ce soit contre des fonctionnaires diplomatiques accrédités ni leurs familles, sans exception. Il réaffirme sa disposition à coopérer pour faire la lumière sur cette affaire.



