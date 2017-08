Equateur : Lenín Moreno retire ses fonctions à Jorge Glas

Le président équatorien Lenín Moreno a annoncé jeudi la suspension des fonctions assignées au vice-président Jorge Glas par le Décret Exécutif Nº 100.

Dans un communiqué, le président a retiré Glas du Conseil sectoriel de la Production et de sa coordination dont il était chargé. De plus, il l'a écarté du Conseil Consultatif, Production et Fiscal et du Comité pour la Reconstruction et la Réactivation de la Production et de l'Emploi dans les zones touchées par le tremblement de terre du 16 avril 2016 dont il était président. Il cessera aussi de présider l'Assemblée de Régulation de la Loi Organique de Régulation et de Contrôle du Pouvoir du Marché.

Le vice-président a annoncé sa décision de ne pas renoncer à la charge dont il a été investi le 24 mai avec Moreno.

Pour quoi cette décision ?

Les tensions entre Moreno et Glas se sont aggravées à partir de vendredi, quand le Président a fait connaître dans une allocution publique les chiffres de la dette publique équatorienne et a confirmé que le pays se trouve dans une situation économique délicate.

Glas a remis en question les chiffres donnés par Moreno et le dialogue que le président a eu avec des secteurs de l'opposition.

En ce sens, Moreno a assuré que le fonctionnaire élu avec lui aux dernières élections « n'a pas compris » l'engagement de la Révolution citoyenne qui « implique de servir la Patrie en unissant ses efforts. »

De même, le fait que l'opposition ait accusé Glas de soi-disant opposition a eu une influence sur la rupture des relations. Ces dernières semaines, le vice-président a comparu devant le Ministère Public pour donner sa version, une situation sur laquelle Moreno ,e s'est pas prononcé.

Que se passera-t-il ensuite ?

Grâce au décret signé par le président, Glas devient quelqu'un qui n'a pas de délégations mais continue à être vice-président de la République.

Il a assuré dans une interview à la radio que « jamais » il ne démissionnerait de la vice-présidence et que si le Président lui retire ses fonctions « je me mettrai à travailler avec les citoyens. »

La Constitution de l'Equateur stipule que si le vice-président doit remplir les fonctions que lui assigne le chef de l'Etat. Cependant, le président ne peut pas destituer le vice-président parce qu'il a été élu par le peuple.

Les 2 hommes politiques ont fait partie du processus d'évolution de la Révolution Citoyenne. Moreno a été le vice-président de Correa pendant son premier mandat (2007-2013) et Glas, pendant le second (2013-2017).

source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/Por-que-Lenin-Moreno-retira-de-sus-funciones-a-Jorge-Glas-20170803-0088.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/equateur-lenin-moreno-retire-ses-fonctions-a-jorge-glas.html