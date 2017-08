Médias : Le nouvel algorithme de Google limite l'accès aux sites de gauche

Trois mois après que Google, qui a le monopole d'internet, ait annoncé des plans pour empêcher que les usagers aient accès à de « fausses informations, » le trafic d'un large éventail d'organisations de gauche, progressistes, opposées à la guerre et défendant les droits démocratiques a baissé de façon significative.

Le 25 avril 2017, Google a annoncé qu'il avait mis en place des changements dans son service de recherche pour rendre plus difficile l'accession des usagers à ce qu'il appelle des informations « de basse qualité » comme « les théories de la conspiration » et les « fausses informations. »

La compagnie a dit dans un post sur un blog que le but central du changement dans son algorithme de recherche était de donner au géant des recherches un meilleur contrôle pout identifier des contenus considérés comme discutables selon ses critères. Elle a déclaré qu'elle avait « amélioré nos méthodes d'évaluation et fait des actualisations de l’algorithme » pour « faire apparaître plus de contenus fiables. »

Google continue : « Le mois dernier, nous avons actualisé nos Critères pour le Positionneur de Qualité des Recherches pour fournir des exemples plus détaillés de pages de basse qualité pour que les positionneurs les signalent correctement. » Ces modérateurs ont pour instruction de signaler « les expériences gênantes d'utilisateurs », y compris les pages qui présentent « des théories de la conspiration » à moins que « la recherche n'indique clairement que l'utilisateur recherche un point de vue alternatif. »

Google n'explique pas précisément ce qu'il veut dire par « des théories de la conspiration. » En utilisant la catégorie large et informe de « fausses informations, » le but du système de recherche de Google est de restreindre l'accès aux sites alternatifs dont la couverture et l'interprétation des événements entre en conflit avec celles des médias de l'establishment comme le New York Times et le Washington Post.

En marquant le contenu de façon qu'il n'apparaisse pas dans les 2 premières pages de résultats d'une recherche, Google est capable de bloquer de fait l'accès des utilisateurs à celui-ci. Etant donné que d'énormes quantité du trafic sont influencées par les résultats des recherches, Google peut, de fait, cacher ou enterrer le contenu qui ne lui convient pas par la manipulation des positionnements des recherches.

Le mois denier, la Commission européenne a donné une amende de 2 700 millions de dollars à la compagnie pour avoir manipulé les résultats des recherches pour diriger les utilisateurs de façon incorrecte sur son propre service de comparaison d'achats Google Shopping. Maintenant, il semble que Google utilise ces méthodes criminelles pour empêcher que les utilisateurs accèdent à des points de vue politiques que la compagnie considère comme discutables.

Le World Socialist Web Site a été la cible des nouvelles « méthodes d'évaluation » de Google. Alors qu'en avril 2017, il a eu 422 460 visites grâce aux recherches sur Google, leur nombre a baissé ce mois-ci à environ 120 000 : une chute de plus de 70%.

Des lecteurs nous ont informés qu'en utilisant des mots clefs comme « socialiste » ou « socialisme », il leur est de plus en plus difficile de localiser le World Socialist Web Site en cherchant sur Google.

Selon le service d'outils d’administration de sites de Google, le nombre de recherches qui ont débouche sur un contenu du World Socialist Web Site (c'est à dire qu'un article de ce site apparaisse dans une recherche sur Google) est tombé de 467 890 par jour à 138 275 dans les 3 derniers mois. La moyenne d'articles dans les recherches, quant à elle, est tombée de 15,9 à 37,2 sur la même période.

David North, directeur de la Direction Editoriale Internationale du WSWS, a déclaré que Google est impliqué dans la censure politique.

« Le World Socialist Web Site existe depuis presque 20 ans, » a-t-il dit « et a réussi à réunir une vaste audience internationale. Au printemps dernier, le nombre de visiteurs uniques sur le WSWS dépassait chaque mois les 900 000.

« Alors qu'un pourcentage important de nos lecteurs accède au site par des moteurs de recherche parmi lesquels Google est le plus largement utilisé. Il n'y a aucune explication innocente à cette chute extraordinairement forte du nombre de lecteurs presque du jour au lendemain, en provenance des recherches sur Google. »

« La prétention de Google de protéger les lecteurs des « fausses informations » est un mensonge motivé par la politique. Google, un monopole de masse, avec des liens très étroits avec l'Etat et les agences de renseignement, bloque l'accès au WSWS et à d'autres sites de gauche et progressistes grâce à un système de recherches truqué. »

Depuis 3 mois que Google a mis en place les changements dans son moteur de recherches, moins de gens ont accédé à des sites d'information de gauche ou opposés à la guerre. Sur la base d'informations accessibles sur Alexa analíticas, d'autres sites qui ont eu des chutes drastiques dans leur positionnement : WikiLeaks, Alternet, Counterpunch, Global Research, Consortium News et Truthout. Même des groupes bien connus de défense des droits démocratiques comme American Civil Liberties Union et Amnesty International semblent avoir été touchés.

Selon Google Trends, le terme « fausse information » a presque quadruplé sa popularité début novembre, au moment des élections états-uniennes quand les démocrates, les médias de l'establishment et les agences de renseignement ont essayé d'imputer à la « fausse information » la victoire de Donald Trump sur Hillary Clinton aux élections.

Le 14 novembre, le New York Times a proclamé que Google et Facebook « affrontaient de plus en plus de critiques sur la façon dont les « fausses informations » sur leurs sites pourraient avoir influencé le résultat des élections présidentielles » et seraient en train de prendre des mesures pour combattre ces « fausses informations. »

10 jours plus tard, le Washington Post publiait un article « L'effort de propagande russe a aidé à diffuser de « fausses informations » pendant les élections, disent les experts » qui citait un groupe anonyme connu comme PropOrNot qui a fait une liste de sites de « fausses informations » qui diffusent de la « propagande russe. »

Cette liste comprend plusieurs sites qualifiés par le groupe de « de gauche. » Il a mis dans sa ligne de mire globalresearch.ca, qui reproduit souvent des articles du World Socialist Web Site.

Après la critique générale de ce qui était un peu plus qu’une liste noire de sites qui s'opposent à la guerre et à l'establishment, le Washington Post s'est vu obligé de publier un démenti en déclarant : « Le Post qui n'a nommé aucun de ces sites, ne soutient pas les déclarations de PropOrNot. »

Le 7 avril, Bloomberg News informait que Google travaillait directement avec le Washington Post et le New York Times pour « prouver les faits » des articles et éliminer les « fausses informations. » La nouvelle méthode de recherches de Google a suivi.

3 mois plus tard, sur les 17 sites déclarés comme sites de « fausses informations » par la liste noire discréditée du Washington Post, 14 ont vu leur positionnement baisser. Le déclin moyen mondial de tous ces sites est de 25% et certains sites ont vu baisser de 60% leur portée mondiale.

« Ces actions de Google constituent une censure politique et sont une attaque manifeste de la liberté d'expression, » a dit North. « Au moment où la méfiance du public envers les médias de l'establishment se généralise, ce géant exploite sa position de monopole pour restreindre 'accès du public à un large spectre d'informations et d'analyses critiques. »

Source : https://www.wsws.org/es/articles/2017/07/31/goog-j31.html

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/20/mundo-el-nuevo-algoritmo-de-google-limita-el-acceso-a-sitios-web-de-izquierdas-y-progresistas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/medias-le-nouvel-algorithme-de-google-limite-l-acces-aux-sites-de-gauche.html