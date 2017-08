Venezuela : Action Démocratique participera aux élections régionales

Le député à l'Assemblée Nationale Henry Ramos Allup a assuré ce mercredi 2 août que le parti Action Démocratique participera aux élections régionales qui se dérouleront le 10 décembre prochain. Cette décision démontre le peu d'importance que, dans la pratique, l'opposition accorde aux dénonciations de soi-disant fraude aux élections de dimanche dernier faites par Antonio Mugica, représentant de l'entreprise SmartMatic.

« Nous devons lutter et faire pression pour des élections, c'est ce pour quoi fait aussi pression la communauté internationale, c'est ce que nous avons envisagé. Nous ne pouvons pas changer tout d'un coup de calendrier, » a affirmé le secrétaire général d' Action Démocratique dans l'émission Vladimir a la 1, diffusée par Globovisión ce mercredi. « Action Démocratique va participer aux régionales, à celles des maires et aux présidentielles. Nous, nous n'avons pas de balles, ce que nous avons, c'est des voix. »

Il a indiqué que « si tu t'inscris à ce processus et n'y participes pas, tu concèdes 23 gouvernements d'états d'office au parti au pouvoir. Moi, dire la vérité aux gens ne m’inquiète pas. »

« Nous attendons que la MUD décide mais Action Démocratique a déjà pris sa décision (…) Ceux qui ou beaucoup de ceux qui incitent à l'absentéisme aux élections sont ceux qui ensuite vont dire : ils ont remis 23 postes de gouverneurs, ils ont remis la présidence, si les candidats s’inscrivent, les gens vont aller voter parce qu'ils veulent chasser ce Gouvernement. »

Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est réjoui de l'annonce de Ramos Allup. « Je me réjouis qu'Action Démocratique ait fait un pas démocratique pour soutenir le processus électoral au Venezuela et j'espère que toute l'opposition fasse de même. Nous l'espérons tous, » a-t-il déclaré mercredi lors d'une réunion au Polyèdre de Caracas avec des membres de la Constituante.

Le chef de l'Etat a évoqué le fait que le Conseil National Electoral (CNE) a fixé à lundi 7 août l'inscription des candidats aux élections des gouverneurs du 10 décembre et que l’organisation politique que dirige Ramos Allup a décidé d'abandonner le refus de reconnaître le Pouvoir Electoral en annonçant qu'il s'éloigne de la MUD pour prendre le chemin de la Constitution et des élections.

Maduro a ajouté : « Je me réjouis que le parti AD ait décidé de s'inscrire avec ses candidats devant le puissant Conseil National Electoral (CNE) pour aller aux élections avec le système électoral et les machines que possède notre pays dont l’efficacité et l'efficience sont prouvées. »

Il a signalé que « les machines avec lesquelles a été élue la Constituante sont les mêmes que celles avec lesquelles Ramos Allup a été élu député à l'Assemblée Nationale et au Parlatino en 2010 » et que « ces ont les mêmes qui ont élu (Capriles)maire de Baruta deux fois et qui l'ont élu (…) gouverneur de Miranda pour 2 périodes. Ce sont les mêmes machines et c'est le même système. »

Au Polyèdre de Caracas, le chef de l'Etat e rencontré pour la première fois les 545 femmes et hommes qui ont été élus pour composer l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) qui s'installera vendredi au Palais Législatif. Le Président, en félicitant chacun des élus par plus de 8 millions de Vénézuéliens en cette date historique du 30 juillet, a rappelé que la MUD a essayé de discréditer le CNE uniquement quand elle perdait les élections.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/accion-democratica-anuncio-que-participara-en-las-regionales/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-action-democratique-participera-aux-elections-regionales.html