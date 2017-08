Venezuela : Adán Chávez répond aux sanctions: « Ceux qui gouvernent les Etats-Unis parlent de démocratie mais agissent comme des fascistes »

Le député à l'Assemblée Nationale Constituante Adán Chávez, frère de feu le président Hugo Chávez, a dit à RT que son inclusion dans une liste de personnes sanctionnées par le Département du Trésor des Etats-Unis ne va pas l'intimider. « Ces dernières attaques de l'empire nord-américain ne font que renforcer notre engagement envers la liberté, la souveraineté de os peuples et notre loyauté envers l'héritage d' Hugo Chávez. »

Bien qu'il ne sous-estime pas « cette sorte d'agressions », Adán Chávez considère qu'il est encore « très difficile » de conserver « au milieu d'une guerre médiatique un monde à l'envers » et a estimé que « ceux qui gouvernent les Etats-Unis parlent de démocratie mais agissent comme des fascistes. »

Le communiqué du Département du Trésor des Etats-Unis accuse le président du Venezuela Nicolás Maduro, d'avoir mis en place la Constituante « par un processus non démocratique » pour « réécrire la Constitution vénézuélienne et dissoudre les institutions d'Etat. »

A ce sujet, Adán Chávez signale qu'au Venezuela, « on pratique ce que stipule notre Constitution : une véritable démocratie participative et agissante. »

En s'adressant « aux peuples du monde, à ceux qui n'ont aucun doute, » il a expliqué que l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) a « une origine souveraine » et est « absolument conforme à la Constitution. »

Il a souligné que le Gouvernement de Maduro « est vraiment démocratique » et qu'à cause de cela, plus de 8 millions de Vénézuéliens sont veux voter le 30 juillet dernier « pour l'ANC, pour la paix et pour la souveraineté de notre Patrie. »

Adán Chávez a dit que Washington n'a pas à s'immiscer dans les affaires du Venezuela : « Je leur dis la même chose que ce que crient notre peuple dans les rues : « Yankee, go home. »

Enfin, il a assuré que le Venezuela continuera dans la voie « pour construire notre socialisme bolivarien. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/adan-chavez-los-que-gobiernan-ee-uu-hablan-de-democracia-pero-actuan-como-fascistas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-adan-chavez-repond-aux-sanctions-ceux-qui-gouvernent-les-etats-unis-parlent-de-democratie-mais-agissent-comme-des-fascistes.html