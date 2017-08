Venezuela : Arrestation de 18 personnes liées à l'attaque terroriste contre Fort Paramacay

Caracas, 14 août (RHC)- 18 personnes ont été arrêtées au Venezuela après que leur participation à l'attaque terroriste contre le Fort Paramacay, dans l'état de Carabobo ait été prouvée.

Dans des déclarations à la presse, le directeur du Service de Renseignements du Venezuela, Gustavo González, a indiqué que cette attaque terroriste est en rapport avec les action violentes auxquelles se livrent des groupes de l'opposition qui prétendent renverser le gouvernement du président Nicolás Maduro.

Six militaires déserteurs et d'autres officiers rayés des cadres de l'armée pour atteinte à la dignité et à l'honneur militaires ont été accompagnés de porte-paroles de l'opposition, de membres de syndicats et de chefs d'entreprise au cours des actions extrémistes du 6 août.

Le service de renseignement du Venezuela a récupéré une partie du lot d'armes volé dans l'installation militaire et il a procédé à la saisie de biens qui ont servi de support aux structures terroristes.

Le directeur de cet organe a indiqué que l'enquête se poursuit et que des mandats d'arrêt sont livrés contre toutes les personnes impliquées.

Edité par Reynaldo Henquen



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/138219-18-personnes-liees-a-l'attaque-terroriste-contre-un-fort-venezuelien-sont-arretees