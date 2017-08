Venezuela : Arrestation de membres du réseau d'extorsion de fonds

Le Procureur Général de la République a informé de l'arrestation du citoyen Luis Sánchez Rangel,impliqué dans le réseau d'extorsion de fonds et de corruption de l’administration précédente du Ministère Public : « Après une perquisition dans le quartier d' Altamira, on a réussi à arrêter le citoyen Luis Sánchez Rangel, procureur auxiliaire du Bureau national du Procureur. La Police Nationale Anti-corruption va engager un contrôle du logement en présence d'un procureur qui, en plus, était chez une juge. Il devra expliquer ce qu'il faisait là, » a-t-il déclaré.

Il a précisé qu'un autre des impliqués, le citoyen José Rafael Parra, a déjà été arrêté par le Service Bolivarien de Renseignement et il a ajouté qu'ils vont proposer qu'aux les délits pour lesquels ils sont jugés soit ajoutée leur participation à ce réseau. Il a expliqué qu'un autre des membres de ce réseau, Pedro Lupera, se trouve sans doute à l'étranger et qu'une alerte rouge d'Interpol a été lancée.

Le Procureur Général de la République a indiqué que la nouvelle administration du Ministère Public (MP) défendra les droits de l'homme. « Le Bureau du Procureur Général de la République défendra aussi les droits de l'homme, les droits du peuple contrairement à ce qui était fait auparavant. »

Il a également renouvelé la proposition faite à l'ANC de qualifier les crimes de haine comme un délit équivalent à la torture, aux traitements cruels ou dégradants.

« Ca suffit, qu'une bande se regroupe en mafia criminelle et aille maltraiter, offenser, humilier, rabaisser un être humain parce qu'il pense différemment et finir par le tuer , le brûler vif et reste impunie. Ca suffit, que ça arrive ici. Cette sorte de délit sera équivalent aux délits les plus aberrants, » a-t-il souligné.

Il a souligné que sous administration précédente, la plupart des affaires de cette sorte qui se sont déroulées ces derniers mois, quand des secteurs violents de l'opposition organisaient la violence dans le pays, ont été oubliées.

Il a indiqué que le Ministère Public réouvrira les enquêtes sur toutes les affaires de corruption qui ont été laissées de côté par l’administration antérieure.

L'Assemblée Nationale Constituante a approuvé jeudi à l'unanimité le décret constituant qui ratifie la nomination des membres du Pouvoir Moral Républicain : le procureur Tarek William Saab qui, en plus, préside ce Pouvoir Citoyen, le contrôleur général de la République Manuel Galindo et le défenseur du Peuple, Alfredo Ruiz.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/fiscal-saab-denuncia-a-ortega-diaz-como-autora-intelectual-de-cada-uno-de-los-muertos-y-heridos-desde-el-1-de-abril/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-arrestation-de-membres-du-reseau-d-extorsion-de-fonds.html