Venezuela : Augmentation du pouvoir militaire face aux menaces des Etats-Unis

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a affirmé qu'il a « l'obligation de défendre la souveraineté » du pays face aux menaces d'intervention étrangère.

Il a donné jeudi des précisions sur les préparatifs des exercices civiques et militaires face aux menaces du président états-unien Donald Trump concernant une « option militaire » au Venezuela.

Le Président a affirmé qu'il ne croit pas à « une invasion militaire classique » mais qu'ils « vont chercher à attaquer les Forces Armées de l'intérieur » pour ensuite déclarer que le Venezuela est ingouvernable et avoir ainsi une justification pour envahir le territoire vénézuélien.

Il a averti que l'Empire nord-américain étudie plusieurs scénarios pour attaquer la patrie et que l'un de ces scénarios est un blocus naval du Venezuela.

Du siège du Commandement Stratégique Opérationnel des Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB) où il supervise les préparatifs civique et militaires Souveraineté Bolivarienne 2017, le président en a appelé à la conscience patriotique.

« Nous avons l'obligation d'augmenter le pouvoir militaire pour défendre et garantir la paix dans le pays, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, » a-t-il affirmé et il a critiqué le position de la Colombie face aux menaces des Etats-Unis.

Le président vénézuélien a déployé l'Armée sur la frontière avec la Colombie pour éviter un « faux positif » et une invasion du pays depuis la Colombie : « Il faut serrer les rangs avec la patrie, celui qui doute doit quitter les forces armées parce que ou on est avec le Venezuela ou on est avec l'Impérialisme et Trump. »

Il a dénoncé le fait qu'il existe un plan militaire contre le Venezuela en Colombie soutenu par le Pentagone et le Ministère de la Défense colombien.

« Il faut être prêts pour qu'ils ne nous surprennent pas, nous devons avoir la capacité de réponse avec beaucoup de fermeté et d'agressivité pour combattre les armes à la main si nous devons défendre la terre sacrée du Venezuela. »

A propos de l'Assemblée Nationale Constituante installée le 30 juillet grâce à des élections légitimes et constitutionnelles, il a assuré : « Il y avait une guerre civile pour empêcher les 21° élections en 18 ans » de Révolution au Venezuela.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-incrementa-poder-militar-ante-amenaza-de-EE.UU.-20170824-0072.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-augmentation-du-pouvoir-militaire-face-aux-menaces-des-etats-unis.html