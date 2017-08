Venezuela : Comment serait une intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela

Les Etats-Unis ont plusieurs cartes simultanément sur la table. Ils parient sur l'une ou sur l'autre selon la façon dont évolue le scénario, en fonction de ce qui est en jeu. Ils n'en écartent aucune, même celle qui pourrait sembler la plus éloignée : l'intervention militaire. Donald Trump lui-même s'est chargé de l'annoncer, de charger l'arme en direct pour le monde. La question serait : pourquoi en ce moment ?

Les élections du 30 juillet ont été un coup direct porté au processus d'accumulation de l'insurrection de al droite. Il s'agissait d'une nouvelle conception du chavisme, d'un retour à l'initiative, comme un ex-boxeur qui est sorti des cordes avec un cross et est revenu stabiliser le combat. Avec un avantage évident en ce moment : la subjectivité. Celui qui pensait qu'il allait gagner a été déconcerté, démoralisé. Ils pensaient – au moins leur base sociale - qu'ils étaient sur le point de prendre le pouvoir dans une mesure qui ne semblait pas avoir de limites et en moins de 2 semaines, ils ont perdu la rue, l'initiative, le discours, l'épopée et les dirigeants de la Table de l'Unité Démocratique ont été accusés d'être des traîtres et des lâches.

La conclusion est que la droite n'a pas, au Venezuela, la corrélation des forces pour chasser le Gouvernement par la force et ne semble pas en conditions pour la construire. Pire encore : ce qu'ils annonçaient comme une victoire certaine à n'importe quelles élections ne l'a pas été. Il est difficile de savoir qui gagnera les élections aux postes de gouverneurs qui auront lieu en octobre. Les chants de triomphe que la droite annonçait déjà ne ses ont pas concrétisés : la défaite a un effet domino.

Dans cette situation, ils ont commencé à avancer d'autres cartes, prévues antérieurement. D'une part, et toujours comme sujet transversal et permanent, la carte de l'économie : les attaques sur la monnaie et les prix se sont aiguisées. D'autre part, publiquement, les annonces de participation aux élections : presque toute l'opposition a fini par inscrire ses candidats. Et enfin, la carte de la violence souterraine comme la carte internationale qui est liée à la carte économique et à la carte diplomatique. Un mot qui résume cette stratégie : intégralité.

La carte souterraine

Elle est en construction, encore -semble-t-il – en état de germe : un bras armé de la droite. On l'a vu agir dès le début de l'escalade du mois d'avril. D'une part, les actions paramilitaires dans différents endroits du pays avec des attaques de casernes, de commissariats, de corps de sécurité de l'Etat, le contrôle de territoires, du commerce et du transport. D'autre part, coordonné, le développement de groupes de choc qui, au cours des mois, ont subi une transformation de leur apparence, de leurs méthodes, de leur organisation et de leur capacité. Entre les premiers cagoulés de début avril et les « écuyers » de juin-juillet, il y a eu une évolution. Où sont ces groupes maintenant que les rues sont calmes ?

Sur les réseaux, se sont multipliées les vidéos de groupes armés qui, avec des capuches, des armes lourdes et une apparence paramilitaire, ont annoncé être prêts à un affrontement militaire. Leurs objectifs sont, répètent-ils, aussi bien le Gouvernement que les organisations chavistes.

Grâce à cela, ils ont essayé de créer des héros : le premier, Oscar Pérez, qui a lancé des grenades sur le Tribunal Suprême de Justice et ensuite est apparu sur les écrans. Le second, Juan Caguaripano, qui s'est attribué la direction de l'assaut contre la caserne de Fort Paramacay où plus de 100 armes ont été volées et qui a été arrêté le vendredi soir. Le but semblait être de créer des mythes, des figures qui puissent être rassembleuses , des références pour une stratégie de la droite qui n'a pas de direction visible. Sous la table, oui, il y a des dirigeants : les secteurs nord-américains qui ont organisé l'escalade de l'insurrection, qui donnent les cartes. Et, de façon subordonnée, la droite vénézuélienne comme Volonté Populaire.

Cette force semble être en développement. Elle a fait des essais, s'est entraînée, cherche à émerger, à se structurer et à se renforcer maintenant que la perte de la rue par la droite est impossible à cacher.

La carte internationale

C'est celle qui a pris le plus de force depuis le 30 juillet. Les Etats-Unis ont déployé un éventail de mesures contre le Venezuela, des sanctions économiques en passant par le blocus financier, les tentatives de siège et d'isolement diplomatique jusqu'à l'annonce récente de la possibilité d'une intervention militaire. L'initiative gérée par le front international met en évidence la dépendance et l'incapacité de l'opposition vénézuélienne. Là, comme dans la stratégie en général, ils jouent toutes les cartes en même temps. Ils mesurent, préparent, évaluent les possibilités pour leurs discours : les conditions sur le continent ne sont pas les mêmes qu'au Moyen Orient en termes militaires, diplomatiques, politiques. Elles ne le sont pas non plus dans la géopolitique mondiale.

Ainsi, le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, dans sa conférence de presse de dimanche après avoir rencontré le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, a affirmé que les sanctions contre le Venezuela seront économiques et diplomatiques. Il a écarté publique l'éventuelle intervention militaire qui avait été annoncée par Donald Trump. Cela pourrait s'expliquer par le rejet manifesté par Santos, un allié important dans le conflit contre le Venezuela, d'une issue militaire parce qu'il sait qu'il n'y a pas de consensus en Amérique Latine pour envisager un affrontement frontal avec l'impérialisme qui a disparu depuis des années et parce que pour intervenir militairement, il n'est pas nécessaire de l'annoncer. Ils le font, de fait, en concevant des actions et par le financement direct ou indirect des groupes armés.

Pour envisager l'hypothèse d'une intervention militaire, il faut abandonner l'image d'un débarquement de soldats mâchant du chewing-gum avec les armoiries nord-américaines à leur tête. Ils ne nous apporteront pas sur un plateau la preuve de l'action : ainsi, cette guerre a été envisagée sur chacun de ses fronts. Il semble plus sûr de chercher des formes souterraines, des catalyseurs comme excuses, des attaques à partir d'autres frontières avec le Venezuela, sous d'autres identités. Là, vient par exemple le lien avec la tentative de développement d'un bras armé qui pourrait prendre un nom, une direction publique et se déployer avec une puissance de feu dans certaines zones. La tactique varierait en fonction du développement de cette structure, de sa capacité ou non à avancer et à construire un pouvoir. Pour l'instant, elle est naissante.

Toutes les cartes sont sur la table. Le cours des événements indiquera lesquelles prendront plus de poids et lesquelles seront écartées. La décision et le rôle des Etats-Unis sont clairs : ils mettent les temps, la tactique, déploient une force que la droite n'a pas au Venezuela. Les élections d'octobre seront importantes : un bon résultat pour le chavisme ôterait du poids au secteur de la droite vénézuélienne qui parie sur une solution électorale et renforcerait la thèse qu'on en peut chasser le chavisme du Gouvernement que par la force, grâce à un bras armé, en organisant une intervention plus importante provenant d'une autre frontière comme celle de la Colombie ou du Brésil.

Ce qui est en jeu est immense. Ce que les Etats-Unis envisagent semble être en proportion.

