Venezuela : Communiqué de l'Assemblée Nationale Constituante sur la suspension illégale du Venezuela du MERCOSUR

L' Assemblée Nationale Constituante dans l'exercice de son pouvoir souverain et plénipotentiaire et accomplissant le mandat que lui a conféré le peuple vénézuélien, considérant la déclaration nulle des chanceliers de la Triple Alliance de l'Argentine, du Paraguay, de l'Uruguay et du chancelier de fait du Brésil par laquelle ils prétendent suspendre la République Bolivarienne du Venezuela de tous ses droits et de toutes ses obligations inhérentes à sa conditions d'Etat Membre du MERCOSUR,

Considérant que la déclaration nulle des chanceliers de l'Argentine, du Paraguay, de l'Uruguay et du chancelier de fait du Brésil viole de façon flagrante les règles fondatrices et dérivées qui régissent cette organisation internationale en refusant toutes les procédures qui garantissent le processus correct de protection du droit du Venezuela à se défendre en incluant le Protocole d'Ushuaia dans le MERCOSUR,

Considérant que la déclaration des 4 chanceliers de la Triple Alliance prétend troubler et subroger les institutions du MERCOSUR à leurs fins propres et partisanes de persécution et d'intolérance politique envers le Venezuela,

Considérant que les Gouvernements de l'Argentine, de fait du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay qui aujourd'hui cherchent le lynchage politique du Gouvernement du Venezuela ont fermé les yeux de façon immorale sur le coup d'Etat qui a eu lieu en République Fédérative du Brésil en mettant en évidence leur double standard en matière de démocratie et en portant atteinte au droit institutionnel du MERCOSUR décide :

De rejeter fermement la déclaration nulle et illégale des chanceliers de l'Argentine, du Paraguay, de l'Uruguay et du chancelier de fait du Brésil par laquelle ils prétendent suspendre la République Bolivarienne du Venezuela de tous ses droits et de toutes ses obligations inhérentes à sa conditions d'Etat Membre du MERCOSUR,

De condamner l’utilisation d'instruments juridiques essentiels du MERCOSUR pour essayer de légitimer des actions fallacieuses au préjudice du Venezuela en tant que membre de plein droit de ce bloc régional,

De rejeter l'action de la Triple Alliance qui s'est transformée avec les agents internes qui encouragent une politique d'intervention contre la République Bolivarienne du Venezuela,

De désigner des commissions de Constituants pour qu'ils soient les porteurs de la vérité au Venezuela en particulier dans les pays qui font partie du MERCOSUR.

