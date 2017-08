Venezuela : Communiqué de Solidarité Bolivarienne sur les menaces d'intervention militaire de Trump

Solidarité Bolivarienne condamne fermement et avec indignation les menaces du président des Etats-Unis, Donald Trump, d'une intervention militaire au Venezuela.

Cette menace est inacceptable car elle viole toutes les règles du Droit International, des relations entre les pays, de la Charte des Nations Unies, qui, toutes, proscrivent l'usage de la force ou de la menace de l'usage de la force envers un autre pays et posent en principe le respect de l'autodétermination des peuples et de la non ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.

Le Venezuela est un pays libre et souverain, qui n'a jamais attaqué ni menacé d'attaquer aucun pays et n'a livré qu'une seule guerre : sa Guerre d'Indépendance.

Aucun pays n'a le droit de lui imposer ses diktats ou de le menacer. Son peuple a choisi librement la voie de la Révolution Bolivarienne et ce n'est pas une intervention militaire qui le fera changer d'idée : il sait trop ce que lui a apporté cette Révolution... Des droits qu'il attendait depuis des siècles et qui lui ont été acquis en quelques années seulement.

Par ailleurs, il faut souligner que ces menaces interviennent au moment où la crise politique, largement stimulée par les Etats-Unis pendant des mois pour ne pas dire des années, était en train de se résoudre dans le calme avec l'installation de l'Assemblée Nationale Constituante et l'inscriptions des candidats des partis d'opposition aux élections régionales qui auront lieu en octobre prochain.

Elles sont un aveu d'échec : toutes les manigances antérieures ont échoué, il ne reste plus que la force...

Une intervention militaire au Venezuela aurait des conséquences terribles sur toute la région : conséquences humaines, économiques, culturelles. Car rien n'échappe à l'Armée des Etats-Unis : des millions d'êtres humains sont massacrés et c'est sans doute le plus grave mais l'économie du pays est mise en coupe réglée et c'est très grave aussi car le peuple n'a plus accès aux richesses naturelles qui lui appartiennent de droit et partent toutes dans les poches des transnationales états-uniennes. La culture n'est pas épargnée non plus : souvenez-vous, l'une des premières cibles de l'armée américaine en Irak a été la bibliothèque de Bagdad qui renfermait d'innombrables trésors inestimables. Tous détruits à jamais par l'armée de ce pays qui est « si bon »...comme disait George W. Bush.

Le Venezuela est un pays cutlurellement riche, fait de diversité et de métissages, tout cela disparaîtrait aussi... pour être remplacé par la culture états-unienne uniformisée et dont les valeurs ne sont pas celles du peuple vénézuélien.

Solidarité Bolivarienne appelle les associations de solidarité, les mouvements sociaux, les partis politiques de gauche, tous ceux qui sont conscients de la situation réelle au Venezuela et que les Etats-Unis ne cherchent, comme toujours, qu'à s'approprier les richesses naturelles sur lesquelles ils n'ont pas encore réussi à faire main basse, à clamer haut et fort leur condamnations des menaces de Donal Trump et leur soutien au Président de la République Bolivarienne du Venezuela démocratiquement élu et confirmé par l'Assemblée Nationale Constituante, Nicolas Maduro Moros.

A l'heure du danger, le silence est inacceptable, il devient complicité d'assassinats prémédités.

13 août 2017,

Françoise Lopez

présidente de Solidarité Bolivarienne

