Venezuela : Communiqué des Forces Armées Nationales Bolivariennes

Les Forces Armées Nationales Bolivariennes élèvent à nouveau la voix face au monde pour manifester sa profonde indignation et sa plus catégorique condamnation concernant le nouveau et malheureux acte d'ingérence des Etats-Unis d’Amérique du Nord qui, de façon vile, ont imposé des sanctions économiques au citoyen Nicolás Maduro Moros, président constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, notre commandant en chef.

Ce type de mesures est vraiment inconcevable qui allègue « une détérioration de la démocratie et une rupture de l'ordre constitutionnel » juste après l'importante démonstration faite parle peuple vénézuélien en réponse à l'initiative du premier élu de la nation de convoquer une Assemblée Nationale Constituante en tant que mécanisme prévu dans la Grande Charte pour invoquer le pouvoir d'origine et ré-envisager les règles de convivialité citoyenne et en conséquence, résoudre les problèmes en stimulant la paix et l'harmonie de toute la société. Comme nous l'avons déjà dit, on refuse la nature populaire et légitime de ce processus.

Sans aucun doute, le Gouvernement nord-américain dans le cadre sa politique traditionnelle interventionniste et impérialiste s'arroge, par l'intermédiaire du Département du Trésor, des attributions extra-territoriales qui violent de façon évidente des principes élémentaires du droit international dans le but fou de miner l'image du pouvoir exécutif vénézuélien et par conséquent de saper les institutions, la gouvernabilité et la stabilité du pays.

De façon insolite, on qualifie de dictateur un gouvernant élu par la volonté de la grande majorité des Vénézuéliens qui vient de faire un effort extraordinaire pour préserver la paix de la nation et éviter un affrontement violent. A cause de cela, en cherchant injustement à souiller son génie démocratique avec des arguments stupides et illégaux, ils offensent aussi la majesté et l'honneur de ses concitoyens.

En ce sens, les Forces Armées Nationales Bolivariennes s’obstinent plus que jamais dans la mission que la Constitution leur a assignée, ratifient leur soutien inconditionnel et leur loyauté à notre commandant en chef, et réaffirment l'engagement traditionnel de défendre la souveraineté et l'indépendance nationale. Cette patrie de Bolívar, de Zamora et de Chávez ne reçoit pas d'ordres et n'accepte pas de menaces de puissances ou d'empires étranger ! Nous défendrons à n'importe quel prix les intérêts les plus sacrés du peuple vénézuélien, sa dignité, sa liberté et son droit inaliénable à définir son propre destin.

Nous agirons toujours avec la force de la raison, dans le respect de la légalité et des droits de l'homme mais dans l'idéologie du libérateur Simón Bolívar dont nous rappelons les paroles prononcées à la Caserne Générale de Valencia, le 20 septembre de 1818, dans son manifeste destiné aux nations du monde : je cite : « Je conduirai avec gloire la carrière que j'ai entreprise pour le salut de ma patrie et le bonheur de mes concitoyens ou je mourrai s'il le faut en déclarant au monde entier qu'on ne méprise pas et qu'on ne vilipende pas impunément les Américains. » (fin de citation)

Chávez vit…La patrie continue !

Indépendance et patrie socialiste !

Nous vivrons et nous vaincrons !

Vladimir Padrino López

général en chef

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/min-padrino-lopez-sancion-de-eeuu-contra-presidente-maduro-es-contra-de-la-patria/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-communique-des-forces-armees-nationales-bolivariennes.html