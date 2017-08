Venezuela : Communiqué du Gouvernement de l'Etat Plurinational de Bolivie sur l'ordre exécutif de Donald Trump

Le Ministère des Relations Extérieures de l'Etat Plurinational de Bolivie, au nom du Gouvernement et du peuple bolivien, exprime sa plus énergique condamnation de l'Ordre Exécutif du Président des Etats-Unis, Donald Trump du 25 août 2017 par lequel il impose des sanctions financières au peuple et au Gouvernement vénézuéliens qui cherchent à asphyxier l'économie de ce pays et portent atteinte au droit du peuple vénézuélien à avoir accès aux produits de base, en particulier aux aliments et aux médicaments.

La Bolivie réaffirme son désaccord avec l'imposition de sanctions unilatérales dans le cadre du respect des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la défense de la souveraineté des Etats.

De même, elle exprime sa solidarité et son soutien inconditionnel à la République Bolivarienne du Venezuela sœur et lance un appel au Gouvernement des Etats-Unis à cesser cette sorte d'agressions financières qui, loin de contribuer à la paix et à la stabilité des Vénézuéliens, aggravent la situation difficile dans laquelle ils se trouvent.

La Paz, 29 août 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/30/bolivia-repudia-sanciones-estadounidenses-contra-venezuela-comunicado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-communique-du-gouvernement-de-l-etat-plurinational-de-bolivie-sur-l-ordre-executif-de-donald-trump.html