Venezuela : Communiqué du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela condamne catégoriquement la nouvelle attaque du Gouvernement états-unien contre la démocratie vénézuélienne par l'imposition de soi-disant sanctions unilatérales et illégales qui violent le droit international contre 8 citoyens et citoyennes qu'on considère comme des criminels parce qu'ils ont participé à un processus démocratique et constitutionnel émanant de al volonté souveraine du peuple vénézuélien.

Nous réaffirmons que ces actions illégales et absurdes constituent une violation évidente du droit international car leur seul but est de forcer la volonté souveraine de la République Bolivarienne du Venezuela.

Le Gouvernement états-unien démontre une fois de plus le peu d'intérêt qu'il porte à la démocratie et à l'autodétermination des peuples ainsi qu'au respect des droits de l'homme, en particulier au droit de vote et au respect des décisions du peuple.

On cherche à punir des citoyens vénézuéliens pour le simple fait d'avoir soutenu l'Assemblée Nationale Constituante, pour y avoir été élus, et les Etats-Unis instaurent ainsi une persécution politique contre ceux qui défendent le processus démocratique au Venezuela. Cette action est si grave qu'ils prétendent même sanctionner l'un d'eux, entre autre choses, parce qu'il est le frère du Président Hugo Chávez Frías.

Comme l'a dit notre Libérateur Simón Bolívar dans sa Lettre de la Jamaïque : « Le voile s'est déchiré, nous avons vu la lumière et on ne veut pas revenir aux ténèbres. Les chaînes ont été brisées, nous avons été libres et nos ennemis veulent à nouveau nous rendre esclaves. »

L'Assemblée Nationale Constituante n'obéit à un pouvoir impérial ou étranger d’aucune sorte, elle est l'expression du pouvoir d'origine et souverain du Peuple libre et indépendant du Venezuela et, en conséquence, elle continuera à agir pour maintenir le dialogue, la paix et la concorde parmi le peuple vénézuélien. Aucune menace étrangère ne fera abandonner au Venezuela le chemin de la paix, de la démocratie participative et agissante et de la justice sociale que le peuple a décidé de suivre. Jamais nous ne reconnaîtrons cette agression.

L'Assemblée Nationale Constituante orientera la vie du pays grâce à un dialogue plus important et à la compréhension de al Constitution pour la paix et l'indépendance nationale. Nous avons écrit une nouvelle page glorieuse de notre histoire de liberté et d'autodétermination.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/10/gobierno-bolivariano-rechaza-arremetida-de-eeuu-contra-decision-soberana-de-los-venezolanos-de-votar-por-anc-comunicado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-communique-du-gouvernement-de-la-republique-bolivarienne-du-venezuela.html