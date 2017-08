Venezuela : Communiqué du Ministère des Relations Extérieures sur la déclaration du Groupe de Lima et des Etats-Unis

République Bolivarienne du Venezuela

Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures

1.La République Bolivarienne du Venezuela condamne catégoriquement les déclarations faites le 18/08/2017 par la porte-parole du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique concernant les décisions souveraines de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), représentante légitime du pouvoir constituant d'origine, née de la volonté du peuple vénézuélien lors d'élections libres et universelles qui constituent de toute évidence un nouvel acte d'ingérence de l’administration états-unienne dans les affaires intérieures vénézuéliennes en violation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies et des règles du droit international.

2.La République Bolivarienne du Venezuela dénonce devant la communauté internationale la campagne de désinformation lancée depuis les grands centres du pouvoir médiatique pour saper une fois de plus la paix et la stabilité sociale de la nation revenues après les élections démocratiques et l'installation de l'ANC après plus de 100 jours de violence et de terrorisme organisés par l'opposition vénézuélienne avec le soutien de l'étranger.

3.La République Bolivarienne du Venezuela condamne énergiquement la nouvelle menace de l'Empire états-unien concernant l'imposition de nouvelles sanctions économiques et diplomatiques à la Patrie de Bolívar qui s'ajoutent à la menace aberrante du Président Donald Trump du 11/08/2017 concernant une intervention militaire contre notre peuple, notre territoire sacré et notre forme de Gouvernement républicaine et démocratique.

4.La République Bolivarienne du Venezuela dénonce devant la communauté internationale le cadre des agressions états-uniennes systématiques et planifiées qui s'exercent clairement au détriment des principes qui régissent les relations pacifiques, de l'esprit de dialogue et de compréhension politique qui doit prévaloir entre les Etats. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a l'intention de rompre toute forme de relations éventuelles de haut niveau, d'égalité et de coopération avec le Venezuela, sur la base du respect mutuel. Sa politique de menaces, d'insultes et d'ordres impériaux ne correspond pas et n’appartient pas à cette époque de l’histoire et représente le principal risque pour la paix et la stabilité du Venezuela et de Notre Amérique.

5.La République Bolivarienne du Venezuela alerte le monde sur les nouvelles excuses du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour continuer à mettre en marche son plan expansionniste d'agression militaire et d'intervention contre notre Patrie. En utilisant comme bras exécutant une minorité de pays conspirateurs réunis dans ce qui s'appelle lui-même le Groupe de Lima dont la fonction est de justifier la triste histoire de la Doctrine Monroe qu’on appelle maintenant, au XXI° siècle « L'Amérique d'abord », le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique cherche à recoloniser les peuples indépendants du continent.

6.La République Bolivarienne du Venezuela lance un appel à la communauté internationale et aux peuples libres du monde à condamner collectivement et sans équivoque la conduite hors-la-loi et irresponsable du principal producteur d'armes du monde et du pays du monde qui consacre la plus grosse partie de son budget aux dépenses militaires. La source des relations entre nos pays doit être le droit et non la force abusive ou la menace ou l'utilisation de la force.

