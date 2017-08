Venezuela : Communiqué du Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures sur les menaces de Trump

La République Bolivarienne du Venezuela lance un appel aux membres de la communauté internationale et aux peuples libres du monde pour qu'ils expriment leur condamnation la plus claire et la plus manifeste de ce dangereux attentat contre la paix et la stabilité du continent américain. Le moment est venu que les organisations internationales et les forums multilatéraux de la région et du monde réaffirment que les règles du droit international sont encore en vigueur et mettent un frein à l’action la plus agressive de l'empire états-unien contre le peuple vénézuélien en plus de 100 ans.