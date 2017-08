Venezuela : Communiqué sur l' expulsion de l'ambassadeur du Venezuela par le Pérou

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela par l’intermédiaire de son Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures dans son rôle indéniable de représentant de la Diplomatie Bolivarienne de Paix, condamne les actions contre notre Patrie que le Gouvernement de la République du Pérou a matérialisées en demandant le départ de l'ambassadeur Diego Molero Bellavia. A ce propos, il faut signaler que :

1.Le Président de la République du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, est devenu un ennemi de la Patrie de Bolívar en interférant continuellement dans les affaires intérieures du Venezuela et en cherchant à saper les relations bilatérales traditionnelles entre nos peuples en plus de chercher à torpiller les avancées de l'Union Latino-américaine à partir de la vocation claire de ses peuples frères.

2.L' ambassadeur Diego Molero Bellavia est au Venezuela en lieu sûr et conserve son respect et sa tendresse pour le peuple péruvien qui a toujours manifesté son affection et son estime pour la Patrie de Bolívar, notre Libérateur commun.

3.Le Gouvernement du Venezuela continuera à approfondir les relations avec le peuple péruvien héroïque malgré les actions sournoises de l'élite qui gouverne le Pérou. La véritable volonté d'union de l'Amérique Latine ne pourra pas être interceptée par des décisions mesquines et irascibles qui violent le Droit International et l’autodétermination des peuples, soutenues par l'impérialisme.

4.Le peuple du Venezuela et celui du Pérou, unis dans les armes, ont garanti l'indépendance de Notre Amérique dans les glorieuses batailles de Junín et d'Ayacucho, grâce aux épées des Libérateurs du Pérou : Simón Bolívar et Antonio José de Sucre. Le sang répandu par les soldats vénézuéliens qui n'ont franchi les frontières de notre pays jusqu'à la pampa de la Quinua que pour amener la paix et la liberté face au déshonneur des empires coloniaux d'autrefois, guide nos destins de fraternité.

5.En vertu de la mesure adoptée par le Gouvernement du Pérou, nous nous voyons dans la regrettable obligation d'expulser le Chargé d'Affaires du Pérou au Venezuela qui disposera de cinq (5) jours pour quitter notre pays.

Le Gouvernement Bolivarien affirme que la relation entre nos peuples est scellée par le poids de la geste héroïque qui a mis fin à la domination coloniale au XIX° siècle et qu'aujourd'hui, son chant résonne à nouveau dans l'action infatigable du Commandant Eternel Hugo Chávez pour faire de l'Amérique Latine un territoire de paix et d'union où ce soit nous, les Latino-américains qui définissions la direction de notre avenir.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-rechaza-retiro-del-embajador-diego-molero-perú

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-communique-sur-l-expulsion-de-l-ambassadeur-du-venezuela-par-le-perou.html