Venezuela : Déclaration de Lima sur le Venezuela

Nous, les Chanceliers et les Représentants de l'Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Panamá, du Paraguay et du Pérou, réunis dans la ville de Lima le 8 août 2017 pour aborder la situation critique du Venezuela et chercher des façons de contribuer à la restauration de la démocratie dans ce pays grâce à une issue pacifique et négociée,

Aminés par l'esprit de solidarité qui caractérise la région et convaincus que la négociation dans le plein respect des normes du droit international et du principe de non intervention ne porte pas atteinte aux droits de l'homme et à la démocratie et est le seul outil qui assure une solution durable aux différends,

Déclarons :

Notre condamnation de la rupture de l'ordre démocratique au Venezuela.

Notre décision de ne pas reconnaître l'Assemblée Nationale Constituante ni les actes qui émanent d'elle à cause de leur caractère illégitime.

Notre soutien total et notre solidarité à l'Assemblée Nationale démocratiquement élue.

Les actes juridiques qui, conformément à la Constitution, requierrent l'autorisation de l'Assemblée Nationale ne seront reconnus que quand cette Assemblée les aura approuvés.

Notre condamnation énergique se la violence et de toute solution qui implique l'usage de la force.

Notre soutien et notre solidarité envers la Procureure Générale et les membres du Ministère Public du Venezuela et exigeons l'application des mesures préventives prises par la Commission Inter-américaine des Droits de l'Homme.

Notre condamnation des violations systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violence, de la répression et des persécutions politiques, de l'existence de prisonniers politiques et de l'absence d'élections libres avec des observateurs internationaux indépendants.

.Que le Venezuela ne remplit pas les conditions ni les obligations des membres du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies.

Notre sérieuse inquiétude à cause de la crise humanitaire qu'affronte le pays et notre condamnation du Gouvernement qui ne permet pas l'entrée d'aliments et de médicaments pour soutenir le peuple vénézuélien.

Notre décision de continuer à appliquer la Charte Démocratique Inter-américaine au Venezuela.

Notre soutien à la décision du MERCOSUR de suspendre le Venezuela en lui appliquant le Protocole d'Ushuaia sur l'Engagement Démocratique.

Notre décision de ne soutenir aucune candidature vénézuélienne dans des mécanismes et des organisations régionales et internationales.

Notre appel à arrêter le transfert d'armes vers le Venezuela conformément à l'article 6 et 7 du Traité sur le Commerce des Armes.

Qu'en tenant compte des conditions actuelles, nous demanderons à la présidence Tournante de la CELAC et à l'Union Européenne l'ajournement du Sommet CELAC-UE prévu pour octobre 2017.

Notre engagement à maintenir un suivi de la situation au Venezuela au niveau des Chanceliers jusqu'au total rétablissement de la démocratie dans le pays et de nous réunir au plus tard à la prochaine session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, une occasion à laquelle d'autres pays pourront se joindre à nous.

Notre disposition à soutenir de façon urgente et dans le cadre du respect de la souveraineté vénézuélienne tout effort de négociation crédible et de bonne foi qui obtiendrait le consensus des parties et serait orienté vers le rétablissement pacifique de la démocratie dans le pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/declaracion-de-lima-vs-cumbre-alba-tcp/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-declaration-de-lima-sur-le-venezuela.html