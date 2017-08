Venezuela : Déclaration des accompagnants internationaux aux élections à l'Assemblée Nationale Constituante

Le Conseil National Electoral, organe directeur et autonome du Pouvoir Electoral vénézuélien a accordé – légitimement et dans la transparence – les pleines garanties à la population concernant l'exercice du vote, le secret du vote et la fiabilité du processus de transmission et de vérification des données grâce à son système électoral contrôlable dans toutes ses étapes dont la transparence a été prouvée lors des 20 élections nationales précédentes.