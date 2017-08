Venezuela : Déclaration du Ministère des Relations Extérieures de la République de Cuba

Auteur: Granma | internet@granma.cu

1er août 2017

Ce dimanche 30 juillet 2017, durant les élections à l’Assemblée nationale constituante en République bolivarienne du Venezuela, le peuple vénézuélien a prouvé au monde qu’il est pleinement maître de ses droits souverains et qu’il milite du côté de la liberté, dans la défense de la sécurité citoyenne, de l’indépendance et de la libre détermination de sa patrie, comme il l’a fait tout au long de l’Histoire de l’Amérique latine et de la Caraïbe, depuis Bolivar.

Le Venezuela s’est rendu en masse aux urnes comme jamais auparavant dans une démarche constituante. Ce peuple qui a bravé les blocages de rues, les guarimbas (violences de rues), les sabotages économiques et les menaces internationales, a vaincu par ses votes la stratégie de l’impérialisme et des oligarchies, ainsi que d’une opposition qui n’a pas hésité à recourir aux formes de cruauté les plus brutales. On ne peut qu’être offensé par le cynisme de ceux qui prétendent accuser le gouvernement et les défenseurs du peuple des crimes commis.

Cuba dénonce le lancement d’une opération internationale bien orchestrée, dirigée par Washington, avec le soutien du Secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), destinée à réduire au silence la voix du peuple vénézuélien, ignorer sa volonté, le forcer à la reddition par des attaques et des sanctions économiques.

Le gouvernement des États-Unis, pour sa part, a imposé directement au Président constitutionnel Nicolas Maduro Moros des sanctions insolites, contraires au Droit international et arbitraires que nous rejetons.

Nous connaissons bien ces pratiques interventionnistes. Ils pensent que ces méthodes leur permettront de soumettre le peuple à une opposition fantoche qu’ils ont financée et qui cherche aujourd’hui à embraser le pays.

Une fois de plus, nous réitérons les propos du Président du Conseil d’État et du Conseil des ministres, le général d’armée Raul Castro Ruz, le 14 juillet, à l’Assemblée nationale :

« L’agression et la violence putschistes contre le Venezuela portent préjudice à l’ensemble de Notre Amérique et ne servent que les intérêts de ceux qui s’obstinent à nous diviser pour exercer leur domination sur nos peuples, peu leur importe s’ils provoquent des conflits aux conséquences incalculables dans cette région, comme nous le constatons dans plusieurs endroits du monde »

« Nous lançons une mise en garde sur le fait que ceux qui prétendent aujourd'hui renverser par des voies inconstitutionnelles, violentes et putschistes la Révolution Bolivarienne et chaviste, assumeront une grande responsabilité envers l'Histoire ».

Rien ne peut arrêter un peuple maître de son destin. Seuls les Vénézuéliens peuvent décider de la manière dont ils vont surmonter leurs problèmes et tracer leur avenir. Halte aux ingérences, aux conciliabules, aux trahisons à l’esprit bolivarien.

Nous réaffirmons notre solidarité inébranlable avec le peuple et le gouvernement bolivariens et chavistes, ainsi qu’avec son Union civique et militaire dirigée par le président constitutionnel Nicolas Maduro Moros.

Comme l’a déclaré Fidel à l’Université centrale de Caracas lors de sa visite en janvier 1959 : « La position du Gouvernement révolutionnaire de Cuba sera ferme et sans hésitations d’aucune sorte, car le moment est venu pour que les peuples sachent se défendre et exiger leurs droits ».

http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-01/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-a-propos-de-la-situation-au-venezuela