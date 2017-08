Venezuela : Des actions internationales pour défendre le peuple du Venezuela 

Le chancelier vénézuélien Jorge Arreaza a indiqué qu'on demandera à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et à son secrétaire général Antonio Guterres de prendre position sur les nouvelles sanctions annoncées vendredi par le Gouvernement des Etats-Unis contre le pays. Il y aura aussi des réunions avec les ambassadeurs du Mouvement des Pays Non-Alignés (MNOAL), de l'ALBA, des pays africains et des réunions bilatérales : « Nous prendrons toutes les mesures qui sont à notre portée, dans tous les domaines, pour défendre le peuple du Venezuela et éviter que n'importe laquelle de ces décisions ait des effets sur la famille vénézuélienne, sur la santé des Vénézuéliens ou sur leur bien-être, » a-t-il souligné.

« Nous étudions cet ordre exécutif qui vient d'être émis, » a expliqué Arreaza lors d'une conférence de presse donnée au siège de l'Organisation à New York. « tous nos spécialistes l'étudient pour donner les réponses et protéger notre peuple. Les Etats-Unis ne vont pas provoquer une crise humanitaire au Venezuela. »

Arreaza a indiqué que le secrétaire général de l' ONU Antonio Guterres qu'il a rencontré vendredi, a condamné les interventions et les menaces d’utilisation de la force contre le pays. Il a signalé qu'ils « n'en ont pas la capacité au XXI° siècle » et que Guterres est également en train d'analyser ces décisions que le Gouvernement de Donald Trump vient de prendre. « Nous savons qu'il va accompagner la paix et la résolution pacifique des controverses qui existe et qu'il va protéger le peuple vénézuélien depuis la maison de la paix qu'est l'Organisation des Nations Unies. »

Il a exhorté à respecter les principes du droit international et la Charte des Nations Unies ainsi que la souveraineté des peuples et la non-ingérence : « Les Nations Unies ne peuvent pas rester les bras croisés et ne pas condamner ces actions. »

A la question d'une journaliste, Arreaza a répondu que les sanctions unilatérales des Etats-Unis semblent indiquer que ce pays veut être autoritaire et gouverner les pays d'Amérique Latine. « 8 millions de courageux Vénézuéliens viennent de voter » malgré les menaces, la violence et les persécutions dans certaines zones du pays, a-t-il dit en évoquant les élections du 30 juillet dernier pour élire les membres de l'Assemblée Nationale Constituante.

En outre, au Venezuela, il y aura les élections des gouverneurs en octobre, après il y aura les élections municipales et l'année prochaine, il y aura les élections présidentielles : « Nous allons défendre le peuple et la démocratie par tous les moyens disponibles, » a signalé Arreaza.

« Nos gens vont rester unis et fermes et grâce à la diplomatie et à n'importe quel autre moyen, nous allons protéger et défendre notre peuple et la République Bolivarienne du Venezuela. Nous allons rester fermes et nous allons dire que le Venezuela doit être respecté, que tous les pays du monde doivent savoir que le Venezuela est libre, que les principes du droit international doivent être respectés par n'importe quel Gouvernement et en particulier par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. »

Arreaza a indiqué que toutes les menaces des Etats-Unis ont eu leur réponse parmi lesquelles le dialogue.

« Nous avons tendu la main aux présidents (états-uniens) Clinton, Bush, Obama et Trump. Pas seulement la main mais les bras et nos cœurs pour des relations de respect mutuel, » a-t-il déclaré.

Il a aussi informé que le Président vénézuélien Nicolás Maduro n'ira pas à l'Assemblée Générale de l'ONU : « Il travaille sur les élections régionales, sur les sujets économiques et avec la Constituante. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/arreaza-sobre-nuevas-sanciones-de-trump-tomaremos-todas-las-medidas-para-defender-al-pueblo-de-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-des-actions-internationales-pour-defendre-le-peuple-du-venezuela.html