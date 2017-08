Venezuela : Des sites officiels vénézuéliens attaqués

Environ 40 sites internet d'institutions d'Etat vénézuéliennes ont été affectés lundi par une attaque cybernétique de laquelle a été rendu responsable un groupe qui a mis sur les sites des panflets appelant à une insurrection arlée. Le groupe responsable de cette offensive a été identifié comme “The Binary Guardians”.

L'un des sites touchés a été celui du Conseil National Electoral (CNE) sur lequel on invitait les militaires du pays à rejoindre « les unités militaires et/ou policières déclarées en rébellion. »

Un parte-parole du CNE a confirmé l'attaque du site qui a pu réinstaller sa page après midi. D'autres sites sont toujours attaqués.

Cette attaque est survenue quelques heures après que les Forces Armées du pays aient contrôlé une rébellion militaire à Valencia qui cherchait à « rétablir l'ordre constitutionnel » et condamnait l'installation de l'Assemblée Nationale Constituante, un corps législatif doté de pouvoirs spéciaux qui a été critiqué comme une honte pour la démocratie.

« Au total,ça a été quelques 40 sites, » a dit un membre de The Binary Guardians contacté directement par Reuters grâce à des messages directs sur Twitter.

« Nous sommes un groupe de personnes passionnées par l'informatique et surout par les valeurs et les droits de l'homme. En ce moment, on peut dire sans aucun doute que nous sommes face à une dictature. Et nous luttons contre elle par tous les moyens, » a ajouté le “hacker”. Il a dit que cette attaque s'est effectuée avec une « relative » facilité.

Ce qui a été placé sur les sites portait le titre « Opération David » en référence au nom donné par les soldats qui ont fait irruption dans la caserne dimanche matin et qui ont été neutralisés avec un bilan de 2 morts, 1 blessé et 7 arrestatiosn parmi les rebelles.

Le membre du groupe qui a perpétré l'attaque et a refusé de donner son nom, a dit : « Nous ne sommes pas liés à l' Opération David mais nous la soutenons à 100%. »

Le groupe a placé une vidéo du personnage interprété par Charly Chaplin dans le film « Le Dictateur » de 1940.

Le site de l'Assemblée Nationale contrôlée par l'opposition a aussi été attaqué.

En fait, à Valencia, il ne s'agissait pas de soldats mais de paramilitaires (civils en uniformes et déserteurs de l'Armée)

