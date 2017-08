Venezuela : Diego Maradona soutient le Gouvernement de Nicolás Maduro

Dans un message sur Facebook, l'ex-footballer argentin Diego Maradona a exprimé son soutien à la Révolution Bolivarienne.

« Nous sommes chavistes jusqu'à la mort. Et si Maduro l'ordonne, je revêts l'uniforme pour combattre l'impérialisme et ceux qui veulent s'emparer de nos drapeaux, ce qui est le plus sacré que nous ayons, » a écrit Maradona dans le message reproduit en 3 langues (castillan, italien et anglais).

De même, l'ex-footballer a exprimé son soutien « aux Vénézuéliens de pure souche, pas aux Vénézuéliens intéressés et impliqués avec la droite. »

« Vive Chávez, Vive Maduro, vive la révolution! » a dit le directeur technique en le publiant.

Maradona a souvent soutenu les processus révolutionnaires de la gauche latino-américaine comme la Révolution Cubaine de Fidel Castro ou la Révolution Bolivarienne initiée par le Commandant Hugo Chávez et poursuivie par le Président Nicolás Maduro.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

