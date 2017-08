Venezuela : Face aux menaces de Trump, le continent entier est le Venezuela

Vaincue dans les urnes par l'écrasante masse de plus de 8 millions de voix qui ont approuvé et mis en marche l'Assemblée Nationale Constituante mais aussi expulsée des rues où elle déchaînaient ses actions fascistes, l'opposition locale et internationale se voit dans l'obligation d'en appeler à la dernière carte qu'elle a en mains, c'est à dire l'intervention directe de celui qui, en fait, tire toutes les ficelles de la déstabilisation au Venezuela : l'impérialisme nord-américain et son représentant actuel Donald Trump.

On sait que le « style Trump » est banal et provocateur, irresponsable et brutal mais dans cette sphère, tous ces adjectifs deviennent immanquablement dangereux. Nous ne pouvons écarter aucune éventualité consécutive à ces menaces. Il est simplement t en train de parler d'une intervention militaire contre le Venezuela Bolivarien.

Par cette action d'intimidation, il cherche à donner des ailes aux secteurs les plus extrémistes de l'opposition pour gagner du temps et ramasser les morceaux de la crise qui les submerge et dans laquelle un secteur a décidé de répondre à la convocation électorale du Gouvernement de Nicolás Maduro et une autre faction, minoritaire, continue à attiser le feu de la violence. Cependant, quand l'Empire fait ce genre de déclarations, on ne peut pas en sous-estimer les conséquences. Trump sait qu'il a le soutien non des peuples du continent ni même de tous les secteurs du pouvoir de son propre pays mais de certains présidents de la droite latino-américaine qui, avec discipline, essaient de saper le prestige et la force du Venezuela dans la région.

Le quarteron Macri, Temer, Santos et Kuzinsky, avec les bobards répétés montés par Luis Almagro à l'OEA est le socle sur lequel le président états-unien forge son idée d'intervention. Ils représentent, pour le dire en langage guerrier, le chaînon diplomatique dont toute armée d'invasion a besoin pour développer ses opérations.

L'autre valeur ajoutée naît de la campagne de mensonges et de déformations de l'information organisée par le terrorisme médiatique.

C'est le panorama actuel : Trump et ses complices imaginent une possibilité d'intervention directe pour aider ses alliés intérieurs discrédités. Pour cela, il a en plus l'aide des paramilitaires colombiens qui ont déjà réussi à passer la frontière chaude qui sépare les 2 pays.

Même si l'ensemble de ces éléments hostiles n'a pas réussi à briser l'unité civique et militaire bolivarienne de fer, il est très probable qu'ils recherchent de nouvelles ressources qui peuvent finir par des actions militaires typiques de la guerre asymétrique.

Face à tout ce vacarme médiatique, pour l’instant verbal mais qui doit prendre en compte toute sorte d'analyse défensive, il y a un élément auquel il faut faire attention et qu'il faut toujours protéger : le peuple vénézuélien. Ces hommes et ces femmes qui luttent quotidiennement contre la guerre économique, les pénuries, la spéculation, les attaques xénophobes. Des gens simples et avec une conscience, prêts à soutenir une Révolution qui leur a donné la dignité comme jamais auparavant. Ce sont eux qui, en première ligne, sont prêts à livrer bataille par tous les moyens imaginables.

Contrairement à ce que l'Empire pense et souhaite, la Révolution est plus vivante que jamais. L'ANC fonctionne à plein, exerce la démocratie directe et apporte les réponses dont le pays a besoin. Et, c'est important de le souligner, d'importants succès ont été obtenus dans a lutte anti-terroriste avec les arrestations de ceux qui ont attaqué la caserne de Paramacay, démontrant dans la pratique qu'aucun individu qui attaque la Révolution ne sera impuni.

C'est précisément à partie de cette réalité que la solidarité internationale est extrêmement nécessaire. Indispensable. Et pas seulement comme expression de souhait mais avec la certitude que tous, dans chaque pays où ils se trouvent, ceux qui considèrent la Révolution Bolivarienne comme la leur, se préparent à la défendre jusqu'aux ultimes conséquences.

Face à une attaque de cette ampleur, il n'y a pas de troisième voie. Ou on est avec le peuple et le Gouvernement bolivariens, soutenant ses efforts de paix et le renforcement de la Révolution ou on hypothèque la dignité et les valeurs fondamentales d'une Nation qui se prétend souveraine en faisant partie de l'agression impériale.

Nous qui revendiquons l'héritage du Commandant Hugo Chávez qui est celui de San Martín et de Bolívar et qui défendons l'Indépendance de nos peuples et pensons qu'il existe un autre monde où le « bien vivre » est possible pour la majorité, nous devons faire parvenir au peuple vénézuélien la plus inconditionnelle et profonde adhésion à sa lutte anti-coloniale et anti-impériale. Aujourd'hui plus qua jamais, nous sommes tous le Venezuela bolivarien.

#TrumpVenezuelaSeRespeta

Nous invitons à renforcer encore plus la solidarité avec le peuple et le Gouvernement bolivarien !

