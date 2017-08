Venezuela : Installation de l'Assemblée Nationale Constituante

Ce 4 août a été installée l'Assemblée Nationale Constituante dans l'imposant Salon Ovale du Palais Législatif Fédéral, à Caracas. L'ex-chancelière de la République, Delcy Rodríguez, en a été élue présidente à l'unanimité avec Aristóbulo Istúriz comme premier vice-président et l'ex-procureur Isaías Rodríguez comme second vice-président.

Diosdado Cabello était chargé de faire les propositions pour la direction de la Constituante. « je crois que c'est une proposition parfaite. Je crois que c'est une équipe pour les grandes ligues, pour les grandes décisions et pour affronter les défis que se présenterons dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochaines années, » a-t-il déclaré.

La direction comprend également Fidel Vásquez comme secrétaire et Carolys Pérez comme sous-secrétaire. Cabello a parlé de Vásquez qui a été secrétaire de l'ancienne Assemblée Nationale comme d'un « soldat » et d'un « guerrier » qui travaille efficacement et il a dit de Pérez que c'est une femme « formée » avec « une notion claire de l'éthique et de la clarté politique. »

Le début

Les Constituants sont partis de la Mairie de Caracas avec à leur tête Diosdado Cabello, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Pedro Carreño, Earle Herrera et Aristóbulo Istúriz pur se rendre d'abord sur la Place Bolívar où ils ont rendu hommage et juré fidélité au Libérateur devant sa statue équestre.

Ils ont également déposé là des roses rouges en signe de paix.

Puis, il sont partis vers le Palais Législatif Fédéral d'où ont été licenciés les cadres de Bolívar et de Chavez début 2016 sur ordre du président de l'Assemblée Nationale de l'époque, l'opposant Henry Ramos Allup. Ils y sont revenus ce 4 août, amenés par le peuple révolutionnaire et les députés élus à la Constituante.

En entrant dans le Salon Ovale, les députés à la Constituante ont chanté l'Hymne National en portant les portraits du Libérateur Simón Bolívar et du dirigeant de la Révolution Bolivarienne Hugo Chávez.

Ensuite ont commencé les débats dirigés par Fernando Soto Rojas, choisi parce qu'il est l'un des Constituants les plus âgés et les plus respectés.

Il a déclaré qu'avec l’installation de l'Assemblée Nationale Constituante, le peuple et la classe ouvrière ont le devoir de construire un Etat pour libérer la nation de la domination et de l'oppression des puissances étrangères.

« Le temps de la société de casse dans son développement historique et son plus forte expression mondiale : l'impérialisme yankee aujourd'hui n'a pas pu arrêter la marche bolivarienne pour la liberté et l'indépendance de notre peuple. La sainte vérité s'est exprimée dans sa terrible voix. Le Venezuela a la paix ! Notre peuple a parlé, président Donald Trump autoritaire et gueulard et votre conseiller Rex Tillerson, » s'est exclamé Soto Rojas.

« La Constituante s'installe aujourd'hui, elle débattra et parlera avec de solides argument pédagogiques, théoriques, scientifiques, historiques, constitutionnels et politiques pour dégager la vérité. La vérité est la vérité. La vérité est ce qui est bien que beaucoup pensent le contraire. »

(…)

Cabello a souligné la force et la représentation populaire avec lesquelles l'ANC commence son travail ce vendredi. « Nous allons commencer à écrire une partie de notre histoire, » a-t-il déclaré.

(…)

Prestations de serment

Soto Rojas a fait prêter serment à Delcy Rodríguez :

« Je jure sur cette Constitution mère, je jure de défendre la Patrie de toute agression et de toute menace, je jure de défendre la paix à la tête de ce corps très souverain et plénipotentiaire, » a déclaré Delcy Rodríguez devant une représentante des étudiants et dans la tradition des peuples indigènes Yukpa.

Ensuite, Rodríguez a fait prêter serment à Aristóbulo Istúriz, Isaías Rodríguez, Fidel Vásquez, Carolys Pérez et aux députés à la Constituante présents.

Dans son discours, diffusé par la radio et la télévision, elle a appelé le peuple vénézuélien à donner naissance à une nouvelle histoire de dignité et de gloire. « Nous allons approfondir la démocratie participative et notre modèle de paix et d'égalité sociale. Le peuple est arrivé avec sa sagesse et sa créativité à donner naissance à une nouvelle histoire. Comme le Commandant Hugo Chávez et la Constituante de 1999 ont donné naissance à ce beau projet, d'ici, nous disons « Président Nicolás Maduro, avec vous nous allons donner naissance à une nouvelle histoire de dignité. »

Delcy Rodríguez a signalé que le Venezuela est un exemple qui démontre au monde la capacité du peuple à gouverner souverainement sans l'intervention de puissances étrangères. « Nous, nous avons envoyé un message aux peuples du monde, peuple, relève la tête et vois qu'au Venezuela, on peut gouverner à partir du peuple. Peuple, relève la tête et prends le pouvoir politique et vainc ces oligarchies qui te répriment et te vexent en tant qu'être humain. »

Elle a indiqué que la Constituante a été installée pour engager un processus de défense, d'approfondissement et de rénovation de al Grande Charte de 1999. « Nous ne sommes pas là pour détruire la Constitution. Nous sommes là pour enlever du chemin tous les obstacles dictatoriaux imposés par la bourgeoisie qui ont empêché d'exercer pleinement la validité de notre Constitution, nous sommes là pour la défendre, l'approfondir, la rénover et la renforcer. »

« Le Président Nicolás Maduro est devenu un géant aujourd'hui, il a grandi au-delà de lui-même et a remis le pouvoir au peuple et dans les pages glorieuses de notre histoire, on s'en souviendra ainsi et il sera reconnu ainsi. Cette ANC est née d'un profond conflit historique imposé par un groupe minoritaire qui prétend devenir la Patrie, qui cherche la restauration du néolibéralisme. Cette ANC a pu vaincre la phase la plus obscure de la dictature de la droite qui cherchait à empêcher les Vénézuéliens d'exercer leur droit de vote et voulait réduire le droit du peuple vénézuélien à la santé, à l'éducation, à la vie digne. »

Rodríguez a lancé un appel aux détracteurs du processus constituant pour qu'ils intègrent le dialogue national pour vaincre la guerre qui a été imposée au peuple du Venezuela. « A ceux qui ne croient pas en la Constituante, nous tendons ici notre main ferme pour le dialogue national. Cette Constituante est pour toutes et pour tous, il n'y a pas d’exclusion, notre message est un message d'inclusion, d'égalité et nous disons à tous que nous gouvernerons pour vous et que nous accompagnerons le Président Nicolás Maduro pour vaincre la guerre qui a été imposée au peuple du Venezuela. »

La Constituante commencera à agit dès ce samedi.

Après son discours, Rodríguez a convoqué une nouvelle session de l'Assemblée Nationale Constituante pour ce samedi à 10 heures du matin, au palais Législatif Fédéral. « Les violents, les fascistes, ceux qui livrent la guerre économique au peuple, le justice les atteindra. Nous commençons à agir dès demain, ne soyez pas surpris parce que je suis venue au pouvoir constituant d'origine du Venezuela. »

Elle a aussi annoncé qu'on désignera une commission qui révisera le statut de fonctionnement de l'ANC et fonctionnera provisoirement selon le règlement en vigueur depuis 18 ans.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/instalada-la-asamblea-nacional-constituyente-delcy-rodriguez-es-su-presidenta/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-installation-de-l-assemblee-nationale-constituante.html