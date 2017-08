Venezuela : L'ALBA condamne les menaces de Trump

Les Etats-Unis n'acceptent pas les Gouvernements progressistes et révolutionnaires qui cherchent l'égalité, la justice sociale et que les ressources naturelles profitent à leurs peuples, a assuré David Choquehuanca.

Vendredi dernier, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a envisagé « l'option militaire » contre le Venezuela. Dimanche, le secrétaire général de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA), David Choquehuanca, a condamné les menaces « d'option militaire » et les a qualifiées d'inacceptables.

Dans une interview accordée à la chaîne Bolivia TV, Choquehuanca a assuré que certaines autorités de la région ont coupé court à ces déclarations et les ont considérées comme une folie.

« Cette déclaration du président des Etats-Unis est inacceptable, » a déclaré Choquehuanca et il a appelé la communauté internationale à condamner la position de Trump.

Le secrétaire général de l'ALBA a averti que « les pays de Notre Amérique ne veulent pas de guerres parce que ceux qui souffrent des conséquences des guerres, ce sont les peuples. »

Il a indiqué aussi que les tentatives de coup d'Etat contre la Révolution Bolivarienne ont commencé dès l'arrivée du Commandant Hugo Chávez en 1999.

Choquehuanca a souligné que les Etats-Unis n'acceptent pas les Gouvernements progressistes et révolutionnaires qui cherchent l'égalité, la justice sociale et que les ressources naturelles profitent à leurs peuples. « C'est pourquoi nous disons qu'ils sont de la culture de mort et nous de la culture de paix, » a-t-il conclu.

