Venezuela : L'ambassade des Etats-Unis à Caracas alerte à nouveau ses citoyens

Message urgent pour les citoyens états-uniens : Protestations à Valencia, Barrage de rues à Caracas (6 août 2017)

Les diplomates états-uniens sont limités aux zones de Valle Arriba et de Santa Fe à Caracas jusqu'à nouvel ordre.

Un pont à Las Mercedes a été bloqué par des manifestats dans les 2 sens.

L'Ambassade a reçu des rapports sur des manifestations suivant une apparente tentative de rebellion sur une base militaire à Valencia (à 2 heures de Caracas, à l'ouest). Le commandement militaire vénézéulien déclare que l'incident a été contrôlé.

A Caracas, il y a des rapports indiquant que des civils ont bloqué l'Autoroute Prados del Este, la grande route près de l'Echangeur de Santa Fe en direction du Sud vers La Trinidad.

L'Ambassade recommande fermement aux citoyens états-uniens d'éviter les zones de protestations et leur rappelle que même les démonstrations qui ont l'intention d'être pacifiques peuvent routner à la confrontation et à l'escalade de violence. De récentes protestations ont affronté une forte présence des forces de poice /de sécurité, l'utilisation de gaz lacrymogènes et parfois de balles en caoutchouc. Les citoyens états-uniens sont appelés urgemment à éviter les zones de manifestations et à faire attention si soudain, ils se trouvent dans le voisinage de gros rassemblements on protestations. Les zones affectées souvent sont l'objet d'interruptions du trafic.

Revoyez vos plans de sécurité personnelle, informez-vous sur votre environnement, y compris sur les événements locaux et contrôlez les informations locales et les chaînes de média sur les mises à jour de la situation. Les citoyens états-uniens dans tout le Venezuela sont appelés urgemment à conserver un haut niveau de vigilance et à prendre les mesures nécessaires pour accroître leur sécurité personnelle.

