Venezuela : L'Assemblée Nationale Constituante établira un plan contre la guerre économique

Caracas - L'Assemblée Nationale Constituante (ANC) enverra au président du Venezuela, Nicolás Maduro, un plan de mesures pour affronter la guerre qu’affronte le secteur de l'économie dans le pays, a annoncé hier le député du peuple Enrique Ramos.

Ce projet comprend des actions pour vaincre la manipulation du marché des changes grâce au dollar parallèle orchestrée depuis la ville états-unienne de Miami, les distorsions de la production des biens essentiels et la spéculation, a précisé Venezolana de Televisión (VTV) Ramos, membre de la Commission Économique de l'ANC.

Cette instance s'est occupée mercredi d'analyser des sujets très importants pour affronter la situation qui découle de la baisse des prix du pétrole et la guerre non conventionnelle perpétrée contre le peuple par des secteurs politiques et patronaux de droite.

On a appris aussi que les 545 députés à la Constituante continueront jeudi les débats sur la Loi Constitutionnelle contre la Haine, l'Intolérance et pour la Coexistence Pacifique pour éradiquer définitivement la violence dans le pays.

Lors de la discussion de ce projet mardi dernier, la présidente de l'ANC, Delcy Rodríguez, a affirmé la nécessité de mettre fin aux menaces de mort et de haine dans le pays.

Rodríguez, qui dirige aussi la Commission pour la Vérité, la Justice et la Paix du Venezuela, a signalé que l'instrument juridique doit contenir des sanctions contre les crimes de haine et contre les entreprises qui fournissent ces messages de mépris.

D'autre part, le second vice-président de l'ANC, Isaías Rodríguez, a proposé d'approfondir l'exposition des motifs qui ont été à l’origine de cette loi étant donné son importance.

(…)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.granma.cu/mundo/2017-08-24/recibira-maduro-plan-de-la-anc-contra-la-guerra-economica-en-venezuela-24-08-2017-21-08-29

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-l-assemblee-nationale-constituante-etablira-un-plan-contre-la-guerre-economique.html