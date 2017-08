Venezuela : L'Assemblée Nationale siège devant des sièges vides

La direction de l'Assemblée Nationale avait convoqué une session extraordinaire mais la plupart des sièges étaient vides : seule une vingtaine de députés sur les 109 convoqués ont assisté à cette session à l'Hémicycle de Sessions du Palais Législatif Fédéral.

Par contre, toutes les caméras des médias internationaux invités étaient là. Les partisans de l'opposition qui avaient été appelés à manifester leur soutien à l'AN ont été mis en évidence.

La direction s'est réunie avec l'assistance limitée, a fait des déclarations aux médias et a annoncé qu'elle resterait dans l'illégalité et continuerait à ne pas reconnaître l'Assemblée Nationale Constituante, élue par plus de 8 millions de Vénézuéliens lors d'élections libres, directes et universelles.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

