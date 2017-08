Venezuela: L'avocat de Leopoldo López fait partie du réseau d'extorsion de fonds du Ministère Public

L'avocat José Rafael Parra Saluzzo qui a représenté plusieurs fois le dirigeant de l'opposition Leopoldo López Mendoza, est un élément fondamental du réseau d'extorsion du Ministère Public envers des entreprises pétrolières de la Ceinture de l'Orénoque dénoncé mercredi par plusieurs membres de l'Assemblée Nationale Constituante.

Le groupe où figurent 2 procureurs nationaux, le député Germán Ferrer (mari de l'ex-procureure générale Luisa Ortega Díaz) et probablement une haute fonctionnaire du Ministère Public, a ouvert 6 comptes dans la succursale des Bahamas de la banque suisse UBS pour un montant de plus de 7 millions de bolivars fin mars et début avril 2016.

Les données, auxquelles LaTabla.com e eu un accès exclusif, indiquent qu'une première série de comptes a été ouverte les 29,30 et 31 mars par l'avocat Parra Saluzzo, une femme identifiée comme Yoconda García et le 55° procureur anti-corruption, Lupera.

Le juriste a ouvert le premier pour un montant de 1 050 000 dollars. Le lendemain, il en a ouvert un autre avec la femme pour la somme d'1 669 321 dollars et enfin (le dernier jour de mars) Lupera en a ouvert un pour un montant de 1 730 000 dollars.

La semaine suivante, les 5,6 et 7 avril, ça a été le tour du 55° procureur, Luis Sánchez Rangel, du député Germán Ferrer et à nouveau de Lupera. Sánchez a ouvert un compte individuel pour la somme de 669 000 dollars et ensuite, lui et Lupera ont ouvert un compte joint avec Ferrer pour la somme d'1 000 000 de dollars.

Le montant total des dépôts atteint 7 118 321 dollars.

Il faut préciser que Parra Saluzzo a représenté López dans plusieurs procès en 2007 et 2008. Il a aussi fait équipe avec Juan Carlos Gutiérrez, le plus ancien représentant légal du politicien. Il y a un mois et demi, le journaliste Leocenis García a alerté sur ces relations et a précisé que maintenant, ils viennent défendre Ortega. Il assurait qu'il y avait « beaucoup de chefs. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/17/venezuela-abogado-de-leopoldo-lopez-integra-red-de-extorsion-de-la-fiscalia-a-empresas-petroleras/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-l-avocat-de-leopoldo-lopez-fait-partie-du-reseau-d-extorsion-de-fonds-du-ministere-public.html