Venezuela : L'ONU affirme que le Venezuela n'est pas une menace pour la paix du monde

Nations Unies, New York – L'ambassadeur d'Egypte qui préside ce mois-ci le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Amr Abdellatif Aboulatta, a affirmé hier que la situation au Venezuela ne représente pas une menace pour la paix et la sécurité internationales.

Il a dit que ce qui se passe au Venezuela est une affaire interne, une position qui élimine l'analyse de ce sujet au Conseil de Sécurité de l'ONU.

Le représentant de l'ONU a fait ces déclarations aux médias en présentant le programme du Conseil pour le mois d'août, indique Telesur.

Ces déclarations concernent la situation qu'affronte actuellement le Venezuela où depuis avril, l'opposition fomente des troubles et appelle à une intervention étrangère pour renverser le Président constitutionnel Nicolás Maduro.

Les Etats-Unis, à la mi-mai, ont amené le sujet devant le Conseil de Sécurité de l'ONU pour consultation. Cependant, ils n'ont pas réussi à obtenir le soutien international contre le Venezuela.

Pour sa part, le représentant permanent du Venezuela à l'ONU, Rafael Ramírez, a assuré il y a quelques jours que toutes les tentatives d'agression qui prétendent isoler la Révolution Bolivarienne instaurée par le dirigeant Hugo Chávez échoueront.

En outre, il a signalé que la campagne contre le Venezuela et le Gouvernement ne trouve d'écho que dans l'extrême-droite états-unienne et dans des prote-paroles discrédités de al droite mondiale.

« Nous avons été au Conseil de Sécurité jusqu'en décembre dernier, nous sommes au Conseil des Droits de l'Homme, à Genève, et au Conseil Economique et Social (ECOSOC), nous présidons la Quatrième Commission de l'Assemblée Générale, le Mouvement des Pays Non-alignés et le Comité Spécial de Décolonisation, c'est dire que nous continuons à déployer notre politique de paix et de solidarité, » a souligné Ramírez.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.granma.cu/mundo/2017-08-02/onu-afirma-que-venezuela-no-amenaza-la-paz-mundial-02-08-2017-23-08-45

