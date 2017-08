Venezuela : La Chine défend la Constituante et demande de ne pas intervenir au Venezuela

Le Gouvernement chinois a assuré que les élections à l'Assemblée Nationale Constituante qui ont eu lieu dimanche dernier se sont déroulées « en général de façon stable » et a demandé aux autres pays de ne pas intervenir dans les affaires intérieures du pays. « La Chine suit toujours le principe de non intervention dans les affaires intérieures des autres pays et nous plaidons pour qu'il y ait l'égalité et le respect entre les nations, sans ingérence dans les affaires intérieures, » a averti dans un communiqué le Ministère des Affaires Etrangères chinois.

« Les élections à la Constituante au Venezuela se sont déroulées en général de façon stable et nous avons noté les réactions de chaque partie, » dit la note.

Dans le communiqué, le Ministère exprime son désir que le Gouvernement et l'opposition « puissent avoir un dialogue pacifique dans le respect de la loi et résolvent les problèmes concernant l'organisation pour pouvoir maintenir la stabilité du pays et le développement de l'économie et de la société. »

« La Chine a confiance dans le fait que le Gouvernement du Venezuela et son peuple soient capables de résoudre leurs problèmes intérieurs puisqu'un pays stable et développé est dans l'intérêt de toutes les parties, » conclut la note diplomatique.

Les Etats-Unis ont annoncé des sanctions contre le Gouvernement du président Nicolás Maduro le lendemain des élections tandis que mercredi, l'Union Européenne a annoncé qu'elle ne reconnaît pas la Constituante et a averti qu'elle intensifiera sa réponse si on continue à « saper les principes démocratiques » dans le pays.

La Chine est, depuis les 10 dernières années, l'un des plus importants partenaires commerciaux du Venezuela, un pays qui est devenu la principale destination des investissements chinois en Amérique Latine étant donné l'intérêt particulier du régime communiste pour le brut vénézuélien.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

