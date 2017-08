Venezuela : La Colombie condamne les menaces de Donald Trump

Le ministre des Relations Extérieures colombien a dit samedi dans un communiqué qu'il condamne « les mesures militaires et l'utilisation de la force dans le système international » et que « toutes les mesures doivent être prises dans le respect fde la souveraineté du Venezuela grâce à des solutions pacifiques. » La Chancellerie a aussi réaffirmé son inquiétude concernant la « crise de rupture de la démocratie » et a demandé au secrétaire général de l'ONU de l'aider à négocier une solution. Cette position a été prise après que le président colombien Juan Manuel Santos ait qualifié Maduro de dictateur et exprimé l'éventualité d'une rupture des relations si celui-ci ne change pas de direction concernant des mesures qui selon lui, sont autoritaires.

