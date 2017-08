Venezuela : La Constituante prendra des décisions contre les prix excessifs et arbitraires

La Constituante et l'avocat Hermann Escarrá ont souligné que l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) dont la première session a eu lieu ce samedi prendra les décisions économiques nécessaires pour protéger le peuple des prix excessifs fixés arbitrairement. « L'Assemblée ne peut pas tourner le dos à cela, au contraire, elle doit enquêter , prendre des décisions en plus des décisions d'ordre économique par lequel on nous fait pression avec les prix, de façon excessive, les devises, parmi d'autres aspects de notre économie où cette assemblée a le devoir moral, personnel, politique, démocratique, populaire, de décider, » a-t-il dit.

Interviewé par Venezolana de Televisión dans les environs du Palais Législatif Fédéral, à Caracas, où l'ANC tient session, il a indiqué que seront également prises des décisions pour donner une réponse aux 3 mois de guarimba, de barrage de rues et aux plus de 100 citoyens assassinés dans les actions de rue organisées pendant ces 3 derniers mois, par des partis d'opposition.

Il s'est également réjoui de la nomination provisoire de Tarek William Saab comme procureur général de la République. « C'est une décision très juste de l'Assemblée Nationale Constituante, » a-t-il déclaré.

Il a rappelé que parmi les fonctions de l'ANC se trouvent la réorganisation de l'Etat, le rétablissement de l'Etat de Droit et la Justice à faire face à la campagne internationale contre le pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/hermann-escarra-la-constituyente-tomara-decisiones-contra-los-precios-excesivos-y-arbitrarios/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-la-constituante-prendra-des-decisions-contre-les-prix-excessifs-et-arbitraires.html