Venezuela : La Russie appelle à respecter les résultats des élections à l'Assemblée Nationale Constituante

Le Gouvernement de la Russie a appelé à respecter les résultats de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) au Venezuela et a appelé instamment les pays qui se sont prononcés contre à ne faire rien qui puisse approfondit-r les divisions dans le pays. Dans un communiqué, la chacellerie russe déclare : « Nous espérons que les acteurs régionaux et de a communauté internationale qui sont disposés à ne pas reconnaître les résultats des électiosn vénézueliennes et à intensifeir la pression économique sur Caracas manifestent de la modération et renoncent à leurs plans de destruction capables d'approfondir les divisions dans la société. »

Le ministre des Affaires Etrangères a souligné qu »il faut créer des conditions normales, même extérieures, pour que l'Assemblée Constituante puisse asseoir les bases d'une résolution pacifique des divergences de la société vénézuélienne, obtenir un accord national, faire des réformes pour le développement et la prospérité de l'Etat (vénézuélien) et le bien-être de tous ses citoyens. »

Moscou regrette que l'opposition, au le conflit Venezuela « ait ignoré l'appel à participer aux élections » et « ait cherché à empêcher leur tenue en provoquant des chocs dans lesquels des gens sont morts. »

L'opposition vénézuélienne n'a pas reconnu le résultat des électiosn de dimanche à l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) et a remis en quesyions les chiffres officiels de la participation que le Conseil National Electoral (ANC) a donnés : 8 089 230 votants.

L'Argentine, la Colombie, le Panamá, le Mexique, le Pérou, les Etats-Unis, l'Espagne et le Parlement Européen ont annoncé dimanche qu'ils ne reconnaîtraient pas comme légitmes les élections à l'Assemblée Nationale Constituante.

La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a déclaré lundi qu'elle était en train d'évaluer la réponse de l'Union européenne à ces élections et que celle-ci pourrait contenir des sanctions contre le Venezuela.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/rusia-llama-a-respetar-resultado-de-la-asamblea-nacional-constituyente-en-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-la-russie-appelle-a-respecter-les-resultats-des-elections-a-l-assemblee-nationale-constituante.html