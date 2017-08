Venezuela : Le Comité International pour la Paix, la Justice et la Dignité des Peuples dénonce la campagne médiatique contre le Venezuela

L'activiste Graciela Ramírez, présidente du Comité International pour la Paix, la Justice et la Dignité des Peuples, a assuré que le Venezuela est en danger à cause de l'ingérence internationale et a appelé les peuples d'Amérique Latine à être en alerte.

Il y a une opération internationale contre le Venezuela, a-t-elle déclaré lundi au cours d'une manifestation en faveur du Gouvernement de Nicolás Maduro au siège de l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples (ICAP) : « Il y a une campagne de manipulation médiatique qui n'a pas d'exemple contre ce pays, » a-t-elle dit.

Ramírez a affirmé que les véritables intentions des Etats-Unis (USA) sont le pétrole : « Le pétrole du Venezuela est le véritable centre des plans d'agression de Washington contre la démocratie du pays sud-américain. »

A cause de cela, l'activiste qui préside le Comité qui se présente sur son site comme un réseau de personnes de pays d'Europe, d'Amérique Latine et d'Amérique du Nord qui se consacrent à aider à défendre la souveraineté des nations en développement, a assuré qu'il y a un danger pour l'autonomie du Venezuela. C'est pourquoi elle a demandé d’être en alerte.

Pour sa part, l'ambassadeur du Venezuela à Cuba, Alí Rodríguez, a indiqué qu'un conflit armé des Etats-Unis contre le Venezuela affecterait non seulement cette nation mais tout le continent.

« La renaissance d'une pensée indépendantiste en Amérique Latine et dans les Caraïbes au début du XXI° siècle, dans une large mesure grâce à l'exemple du Venezuela a été la véritable raison pour laquelle l'ex-président des Etats-Unis, Barack Obama (2009-2017), a qualifié dans un décret ce pays de « menace extraordinaire », un point de vue que ratifie aujourd'hui son successeur Donald Trump, » a déclaré l'ambassadeur.

Le documentaire « Venezuela, cause sombre » réalisé par le journaliste et écrivain colombien Hernando Calvo Ospina avec des interviews de spécialistes de l'histoire vénézuélienne a été présenté lors de cette manifestation. Il traite des différentes sortes de coups d'Etat contre ce pays organisés depuis le début du XX° siècle par des puissances européennes et par les Etats-Unis pour contrôler ses réserves d'hydrocarbures, les plus importantes du monde.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/Comite-cubano-senala-campana-mediatica-contra-Venezuela-20170821-0054.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-le-comite-international-pour-la-paix-la-justice-et-la-dignite-des-peuples-denonce-la-campagne-mediatique-contre-le-venezuela.html