Venezuela : Le Commandement Sud rencontre des militaires de la région au Pérou

La septième édition de la Conférence de Défense de l'Amérique du Sud-2017 (Southdec) organisée par le Commandement Sud des Etats-Unis (USA) s'achèvera ce 24 août à Lima, Pérou.

Cette réunion a pour but de « favoriser l'échange d'opinions » sur des sujets concernant les domaines de al défense et de la coopération en réponse aux défis de la région, a indiqué le Commandement Conjoint des Forces Armées du Pérou.

Cependant, les analystes Atilio Borón et Carlos Lanz ainsi que certains sites de journalisme d'investigation ont dénoncé l'ingérence nord-américaine par l'intermédiaire de cette unité militaire qui développe des missions clandestines de combat non traditionnel et de défense intérieure au en Venezuela.

Il n'est pas sans importance qu'en 2005, à propos des politiques développées par les Gouvernements d'Hugo Chávez et Evo Morales, ait été nommée au sein du Commandement Sud une commission spéciale pour ces 2 pays.

Les analystes sont d'accord sur le fait que la présence du Commandement Sud dans la région déclenche des alarmes au Venezuela après que le président des Etats-Unis, Donald Trump, ait menacé d'une éventuelle incursion militaire pour renverser le président Nicolás Maduro.

Il faut souligner qu'un rapport attribué au Commandement Sud (du 25 février 2016) rend compte de l'Opération Freedom Venezuela 2 et précise son ingérence et son accord avec l'opposition anti-chaviste créole pour provoquer un choc social et, grâce à la pression internationale, justifier une intervention militaire pour « rétablir la démocratie. »

Ce rendez-vous annuel réunit des représentants de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Equateur, du Paraguay, de l'Uruguay et des Etats-Unis.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/23/comando-sur-sostiene-reunion-con-militares-de-la-region-en-peru/

