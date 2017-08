Venezuela : Le complot pétrolier saoudien a ravagé le Venezuela 

Une bataille pour le prix du brut lancée par Ryad pour faire tomber l'économie iranienne a fini par détruire le Venezuela, publie le journal The Independent.

Un article publié aujourd'hui mercredi par le journal britannique révèle comment le royaume arabe a joué avec les prix du pétrole au niveau mondial pour détruire l'économie de son rival régional et saper la puissante position du pays perse au Moyen Orient.

L'Arabie Saoudite, second pays du monde avec les plus importantes réserves de pétrole certifiées derrière le Venezuela a décidé fin 2015 d'augmenter son offre de pétrole en augmentant sa production. Comme conséquence, le marché – don a demande ne changeait pas de façon significative – subit de graves dommages provoquant une forte et continuelle chute des prix.

Il semble que les saoudiens cherchaient par ce jeu politique à atteindre 2 objectifs : expulser les producteurs de pétrole de schiste états-uniens et renforcer le rôle sur le marché mondial des Etats arabes du Golfe Persique.

La production de pétrole de schiste est coûteuse – environ 60 dollars le baril – alors que le coût du pétrole naturel ne dépasse pas 7 dollars le baril. L'Arabie Saoudite espère que la baisse drastique des prix du pétrole, très en-dessous de 60 dollars, rende non rentable l'extraction du pétrole de schiste états-unien.

Le second objectif de l'Arabie Saoudite était de détruire l'économie de l'Iran, soutient l'article.

Une alliance pétrolière

Il semblerait, après qu'on ait eu certains doutes et certaines discussions au début de 2014, que l'Arabie Saoudite ait lancé cette guerre des prix avec le soutien des Etats-Unis. Washington bénéficiait aussi de ce jeu puisqu'il voulait saper l'influence de la Russie, dépendante du pétrole. Il semblait qu'il considérait cela comme plus important que des soutenir ses producteurs de pétrole de schiste.

Cependant, cette stratégie de maintenir le prix du pétrole bas n'a pas nécessairement détruit les économies iranienne et russe. Les nations productrices de pétrole les plus affectées se trouvent en Amérique du Sud et en Afrique où souffrent des pays pétroliers comme la Libye, l'Angola et le Nigeria, observe The Independent.

Mais le pays le plus touché est le Venezuela, le pays du monde qui dépend le plus du pétrole. L'or noir représente 96% des exportations et plus de 40% des revenus du pays. Ce pays souffre aussi d'une crise politique d'origine économique avec une inflation qui se situe actuellement au-dessus de 700% et un Produit Intérieur Brut (PIB) d'un tiers au-dessous de celui de 2013.

Le résultat du complot pétrolier saoudi-états-unien ne semble pas plaire aux 2 alliés puisque aussi bien Téhéran que Moscou réduisent rapidement leur dépendance envers le pétrole.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

