Venezuela : Le MERCOSUR condamne les menaces de Donald Trump

Le Marché Commun du Sud (MERCOSUR) a condamné l’utilisation de la force pour rétablir la démocrate au Venezuela après que le président états-unien Donald Trump ait assuré vendredi qu'il n'écartait pas « l'option militaire contre le Venezuela. » Dans un communiqué diffusé samedi par la Chancellerie de l'Uruguay, les membres du MERCOSUR ont déclaré : « La condamnation de la violence et de toute option qui implique l'utilisation de la force est incontournable et constitue la base fondamentale de la coexistence démocratique aussi bien sur le plan intérieur que dans les relations internationales. »

Malgré cette importante avancée, le groupe n 'abandonne pas la position d'ingérence dirigée par 3 de ses membres (le Brésil, l'Argentine et le Paraguay) et acceptée par l' Uruguay qui a allégué des « pressions. » L’organisme a assuré qu'ils « continueront à insister, individuellement et collectivement, pour que le Venezuela respecte les engagements qu'il a pris librement et de manière souveraine envers la démocratie en tant que seule forme de Gouvernement acceptable dans la région. »

« Le Gouvernement vénézuélien ne peut pas aspirer à une coexistence normale avec ses voisins dans la région tant que la démocratie n'est pas rétablie dans le pays, » a souligné la note de l' Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l' Uruguay.

Selon le communiqué, le MERCOSUR a voté le 5 août la suspension du Venezuela de ce bloc pour une soi-disant « rupture de l'ordre démocratique » après 130 jours de protestations de l'opposition vénézuélienne qui ont fait plus de 150 morts et que les pays du bloc ont qualifié de « répression. »

Cependant, face à cela « les seuls instruments acceptables pour la promotion » de al démocratie sont le dialogue et la diplomatie, dit le texte.

