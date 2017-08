Venezuela : Le Ministère Public demande la suspension de l'Assemblée Nationale Constituante

Le Ministère Public signale un soi-disant délit électoral aux élections de dimanche dernier alors que le Pouvoir Electoral signale une « situation inédite d'attaque » contre lui.

Selon une information publiée sur les réseaux sociaux, le Ministère Public (MP) a demandé à un tribunal de contrôle de suspendre la Constituante pour « délit électoral présumé. »

Il s'agit d’une provocation qui n'arrêtera pas l'installation de l'ANC vendredi.

L'Assemblée Nationale Constituante doit s’installer ce vendredi au Palais Législatif Fédéral, selon ce qu'a annoncé le Président Nicolás Maduro qui a organisé cette initiative populaire face à la crise que vit le Venezuela.

Les élections pour élire les membres de la Constituante ont eu lieu dimanche dernier 30 juillet au milieu de plus de 100 jours de protestations qui ont causé plus d'une centaine de morts, des sabotages du système électoral et des agressions d'électeurs.

Le Conseil National Electoral (CNE) a informé dans un bulletin que 8 089 320 de personnes y avaient participé, c'est à dire 41,53% du corps électoral, pour élire les 537 membres de l'ANC.

La présidente du CNE, Tibisay Lucena, a donné une conférence de presse mercredi dans laquelle elle a qualifié de « situation inédite d'attaque » les déclarations du président de Smartmatic, l'entreprise qui fournit les services électoraux, sur une soi-disant fraude sans donner aucune preuve.

