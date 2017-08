Venezuela : Le Ministère Public enquête sur l'abattage de 3 000 arbres pendant les protestations de l'opposition

Le Ministère Public du Venezuela a ouvert ce dimanche 55 enquêtes pénales pour des dommages environnementaux qui se sont produitspendant les protestations organisées par l'opposition depuis le 1° avril dernier qui ont fait plus de 100 morts et des milliers de blessés.

Dans 8 des 23 états du pays et dna sle District de la Capitale, plus de 3 000 arbres ont été abattus et leurs troncs ont été utilisés pour barrer des rues.

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, sera chargé de faire une enquête sur ces faits car aucune enquête n'a encore eu lieu à ce sujet.

