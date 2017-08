Venezuela : Le Pérou expulse l'ambassadeur du Venezuela

Resumen Latinoamericano/RT et Albaciudad, 11 août 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Le Gouvernement du Pérou a informé vendredi qu'il expulse l'ambassadeur du Venezuela, Diego Alfredo Molero Bellavia. Le ministre des Affaires Etrangères a signalé dans un communiqué officiel qu'on a donné « un délai maximum de 5 jours » au diplomate vénézuélien « pour quitter le territoire péruvien. » Cela se produit moins de 24 heures après que le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, ait convoqué la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens et ses 34 pays membres comprenant le Pérou à un dialogue au niveau régional pour « se voir face à face » et discuter de la situation au Venezuela.

De plus, la Chancellerie péruvienne a « donné une fin de non recevoir » à la note de protestation du Gouvernement du Venezuela sur la Déclaration de Lima que son Assemblée Nationale Constituante a approuvée.

Jeudi, le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, lors de sa première rencontre avec l' Assemblée Nationale Constituante, a critiqué le fait que, cette semaine, Lima a été le siège d'une rencontre dans laquelle les chanceliers et les représentants de plusieurs pays latino-américains ont condamné cette Constituante. Pendant son discours, Maduro a appelé instamment le président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, à « approuver une réunion des présidents de l’Amérique Latine lors de laquelle nous nous voyons face à face et, par le dialogue, nous reprenions des relations de respect. »

