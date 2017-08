Venezuela : Le réseau de télécommunications de l'Etat attaqué 3 fois simultanément

Manuel Fernández, président de CANTV a donné mercredi des détails sur 3 attaques simultanées contre les infrastructures des télécommunications de l'Etat vénézuélien : 9 coupures de fibre optique simultanées sur le réseau national en 36 heures (une chose qui n'était jamais arrivée dans ces proportions), 1 attaque massive contre Nic.ve (plateforme de contrôle utilisée par les sites vénézuéliens) et une panne massive sur le réseau GSM de Movilnet qui a affecté 7 millions d’usagers de téléphones portables. Les corps de sécurité de l'Etat enquêtent sur les causes de ces sabotages.

« 9 coupures de fibre. En 10 ans, depuis que le Commandant Chávez a nationalisé CANTV, nous n’avions jamais eu 9 coupures de fibre optique en 36 heures dans le pays. »

Bien que l'une des coupures ait été causée par une pelleteuse qui a endommagé accidentellement une fibre optique, Fernández a dénoncé le fait que les 8 autres cas sont des « sabotages évidents » à cause de la façon et de l'endroit où elles les coupures ont eu lieu pour « essayer d'isoler les communications des Vénézuéliens. »

Deux des coupures ont eu lieu dans l'état de Zulia, 2 à Táchira, 1 à Mérida, 1 à Trujillo, 1 à Falcón, 1 à Lara et 1 autre à Carabobo. « Elles ont affecté sévèrement les communications dans l'ouest du pays. »

Fernández a indiqué mercredi soir que les coupures sont déjà réparées. Dans les 24 entités du pays, les services de téléphone fixe et d'internet sont complètement rétablis.

Panne massive à Movilnet

A partir de mardi soir et en particulier pendant tout le mercredi, il y a eu des pannes sur le réseau téléphonique Movilnet. « Les agences de sécurité de l'Etat enquêtent sur cette attaque. Nous rétablissons lentement le service comme on doit le faire dans ces cas-là parce que le système revient à la normale graduellement. »

Fernández a indiqué qu'en ce moment, le réseau Movilnet est opérationnel mais qu'il reviendra à la normale dans les heures qui viennent. Il a demandé de téléphoner le moins possible pendant que le service se rétablit car « dans la mesure où on utilise moins le réseau, on pourra revenir à la normale. »

Attaque massive des sites vénézuéliens

Fernández a indiqué que la 3° attaque a été réalisée contre le système de contrôle des sites vénézuéliens connu aussi sous le nom de Système de Noms de Domaines ou DNS. Cet indice est donné par NIC.ve, qui dépend de la Commission Nationale des Télécommunications (CONATEL) et c'est un registre de tous les sites qui utilisent le suffixe .ve (par exemple: www.mincultura.gob.ve ou www.cne.gob.ve).

« Lundi matin, il y a eu une attaque depuis l'étranger. Les noms de domaine .ve ont été attaqués. » Fernández a expliqué que l'attaque a consisté à porter atteinte à l'indice ou direction principale qui contient les noms de domaine de tous les sites qui utilisent le suffixe .ve

En attaquant cette direction ou indice, les attaquants ont redirigé de nombreux sites officiels pour qu'ils montrent un message émis par les attaquants : « Information donnée par des personnes qui attaquent le Venezuela, notre processus et la tranquillité de notre population. »

Alba Ciudad a pu savoir que cette attaque a été attribuée à un groupe de délinquants informatiques qui s'intitule lui-même The Binary Guardians et que c'est la 3° survenue pendant ces 2 dernières semaines.

La première attaque est survenue le 28 juillet, quand le site vénézuélien de l'entreprise privée MercadoLibre a été attaqué de la même façon et a montré un message politique en faveur de l'opposition.

Lundi 31 juillet, quelques heures après les élections à l'Assemblée Nationale Constituante, une attaque a touché de nombreux sites vénézuéliens parmi lesquels le site du Conseil National Electoral www.cne.gob.ve sur lequel apparaissant un nouveau message appelant à ne pas croire les résultats des élections annoncés seulement quelques heures auparavant.

Lundi 7 août, il y a eu une nouvelle attaque qui a à nouveau concerné le site du CNE et un nombre beaucoup plus important de sites vénézuéliens.

(…)

Mardi a été nommé un nouveau directeur général de CONATEL, Jorge Elieser Márquez, qui a remplacé Enrique Quintana, nommé il y a à peine 1 mois et demi, le 23 juin.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/red-de-telecomunicaciones-del-estado-registro-tres-ataques-simultaneos-de-extrema-gravedad/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-le-reseau-de-telecommunications-de-l-etat-attaque-3-fois-simultanement.html